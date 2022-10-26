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РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭС

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

26 октября 2022, 22:00

Российские оккупанты могут прибегнуть к подрыву еще одной дабмы на Днепре. Ею может стать плотина ДнепроГЭСа.

Каховская гэс
Украинские ГЭС под угрозой / Яндекс фото, freepik.com

На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Если россияне решатся взорвать Каховскую ГЭС, под угрозой окажется 80 населенных пунктов. Под водой окажется значительная часть Херсонской области, а сотни тысяч людей пострадают.

Впрочем, по моему мнению, российские оккупанты могут прибегнуть к подрыву еще одной дабмы на Днепре. Ею может стать плотина ДнепроГЭСа.

Неслучайно российские средства массовой информации рядом с ракетными ударами вбрасывают информацию о возможности техногенной катастрофы, а именно — подрыва плотины Запорожской ГЭС (имеется в виду ДнепроГЭС, — Ред.)

В этом контексте стоит вспомнить тяготение Путина к историческим параллелям.

В годы Второй мировой войны готовясь покинуть Запорожье, советское командование применило тактику "выжженной земли", которую 3 июля 1941 года утверждал лично Сталин. В соответствии с его указаниями, на территориях, которые оставались врагу, предполагалось уничтожение всех промышленных и ресурсных баз, чтобы немцы не могли их использовать. Судьба гражданского населения, которое оставалось на оккупированной территории, в расчет не бралась. В исторической литературе число жертв этой техногенной катастрофы называется от 20 000 до 100 000 человек.

Стоит заметить, что ДнепроГЭС значительно мощнее первого залпа воды. Ведь здесь перепад в два с половиной раза выше, по сравнению с Каховской ГЭС. Напомню, Каховскую ГЭС строили в 50 годах прошлого века. Для этого уровень воды в Днепре искусственно подняли на 16 метров и создали Каховское водохранилище, объемом более 18 км3.

Примечательно, что еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в российских СМИ начали появляться сообщения о возможности техногенной катастрофы на ДнепроГЭС.

Так, например, в 2019 году издание "Военное обозрение" опубликовало статью с красноречивым названием "ДнепроГЭС, или чем реально грозит Украина России". В статье не найти ответа на вопрос чем же именно грозит Украина России. Зато в статье пространно даются объяснения относительно якобы аварийного состояния ДнепроГЭС и последствий техногенной катастрофы. Стоит процитировать полет фантазии автора статьи. "Дома сметет огромной 20-метровой волной, которая будет двигаться со скоростью 17 метров в секунду. Конечно, будут полностью уничтожены все мосты на Днепре. В зоне катастрофического затопления окажутся более 100 тысяч человек только в городе Запорожье", - рисует картины возможного апокалипсиса российский автор. "Главное же, - замечает автор, - вырвутся наружу нечистоты и токсичные отходы, что повлечет за собой ужасную эпидемиологическую ситуацию во всем районе".

Впрочем, мое внимание привлекли не столько возможные последствия техногенной катастрофы, сколько замечания автора по поводу того, что "в 70 километрах ниже по течению Днепра находится Запорожская АЭС".

Напомню, статья опубликована в 2019 году. Примечательно, что статья на сайте, который находится в орбите информационных интересов МО РФ, анонимна. Авторство статьи принадлежит некоему "Восточному ветру". Интересный факт. Запомните его.

Тем не менее, эстафету по распространению дезинформации о возможной техногенной катастрофе на Днепрогэс подхватывает так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" коллаборационист Рогов. В эфирах российских пропагандистских каналов он заявляет о том, что "представители киевского режима любой момент могут устроить провокацию на Днепровской ГЭС, которая расположена в Запорожье (находится сейчас под контролем Украины) и обвинить во всем Россию".

Эту дезинформацию мгновенно подхватывают российские СМИ. Уже 5 октября на сайте "Московский комсомолец" была опубликована статья "взрыв Днепрогэс и цунами на Запорожье: нарисован сценарий украинской провокации. США и Киев работают над новым "планом Апокалипсиса"? Экспертную оценку последствий катастрофы, которая может произойти во время подрыва плотины и неконтролируемого сброса воды дает профессор, доктор технических наук, руководитель НТЦ "Взрывостойкость" Московского государственного строительного университета Александр Комаров.

А теперь внимание!

Высказывания доктора технических наук Комарова, которые датированы 5 октября 2022 года, практически до запятой повторяют тезисы, которые были выложены на сайте "Военное обозрение" еще в ноябре 2019 года.

"Вырвутся наружу нечистоты и токсичные отходы, что может вызвать ужасную эпидемиологическую ситуацию на значительной территории", - сообщает Комаров.

Эксперт размышляет над тем, что волна-цунами "17 метров в секунду, сметет все мосты и накроет Запорожье. В зоне затопления окажутся более 100 тысяч человек". Но, главное, по мнению Комарова то, что "ниже по течению, находится Запорожская атомная электростанция".

Это уже не стечение обстоятельств и не плагиат. Речь идет о том, что сценарий подрыва ДнепроГЭС готовился российскими спецслужбами еще в 2019 году, задолго до широкомасштабного вторжения рф на территорию Украины. И уж теперь ответственность за возможные многочисленные жертвы должна была быть возложена на украинскую сторону.

Еще один очень показательный факт. Заявления коллаборанта Рогова и сообщения в российских СМИ появляются после обращения диктатора России Путина 30 сентября по случаю незаконной аннексии временно оккупированных украинских территорий. Тогда он заявляет о том, что страны Запада создали опасный прецедент. Речь идет не только о ядерных ударах по японским городам Хиросима и Нагасаки. По мнению Путина, США вместе с англичанами превратили в руины "без всякой военной нужды" во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие другие немецкие города.

Впрочем, российский диктатор подчеркивая прецендентах созданных западными союзниками сознательно не проводит прямых аналогий с другими событиями Второй мировой войны. 16 мая 1943 года британская авиация нанесла авиаудар по гидроузла к востоку от Дортмунда, что привело к сбросу в реку Мьоне (Möhne) более чем 122 млн кубометров воды. По оценкам специалистов, результатом авиаудара стала волна, которая уничтожила многие населенные пункты, создав значительную зону затопления.

Напомню, русский диктатор пять лет работал и жил в ГДР. Официально он считался сотрудником Дома советско-германской дружбы в Дрездене.

Подытоживая, хотел бы заметить, что возможность искусственно созданной техногенной катастрофы россиянами в результате подрыва ДнепроГЭС может привести к крайне тяжелым последствиям. Обращаю внимание, что в вышеупомянутой статье эксперт Комаров не исключает возможности нанесения ядерного удара по этому критическому объекту инфраструктуры. "Ядерный удар та самая Днепрогэс, естественно, не выдержат, рухнет. Гигантский вал воды хлынет ниже по течению. Это будет значительной катастрофой. Причем, если упадет одна ГЭС в каскаде — в соответствии с эффектом домино — начнут "складываться" и все гидроэлектростанции, которые ниже располагаются", - заключает он.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред.

Каховская ГЭС
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