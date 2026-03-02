РФ отказалась помогать своему союзнику: Семиволос - об 'отмазке' Кремля

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке испытание на прочность проходит одна из самых деструктивных геополитических коалиций современности. Анализ последних событий свидетельствует о глубоком кризисе доверия между Москвой и Тегераном из-за нежелания Кремля выполнять союзнические обязательства. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос анализирует, как российская дипломатическая казуистика и фактический отказ в военной поддержке подрывают позиции РФ среди стран Глобального Юга. Подробнее о крахе "стратегического партнерства" и последствиях для мировой безопасности — в материале.

На глазах распадается ось Москва-Тегеран. Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты о "взаимной помощи в случае угрозы суверенитета". Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не полномасштабное вторжение, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под действие статьи о коллективной обороне.

Иран просил активировать С-400 и системы "Красуха"/"Леер-3" на российских базах в Сирии (Хмеймим и Тартус) для ослепления израильских самолетов. Вместо этого Россия не просто отказала, но и, по некоторым данным, отключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт.

И наконец, отказ Москвы услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга. Россия продемонстрировала, что она является "союзником до первого серьезного вызова". Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, которая привела к национальной катастрофе.