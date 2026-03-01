Укр
Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережной

Сергей Бережной
1 марта 2026, 21:42
Почему стремление Вашингтона к "быстрым сделкам" с диктаторами не решает проблему безопасности, а лишь дает режиму аятолл и Кремлю шанс на выживание.
Дональд Трамп / фото: ua.depositphotos.com

На фоне обострения геополитического противостояния на Ближнем Востоке и ожиданий от новой администрации США, вопрос реальных стратегий Вашингтона в отношении авторитарных режимов становится критическим для выживания их противников. Данный текст анализирует расхождение между стремлением Дональда Трампа к быстрым "бизнес-сделкам" и реальными потребностями безопасности Израиля и Украины. Журналист и политический обозреватель Сергей Бережной объясняет, почему смена лидеров в деспотических системах без демонтажа самих институтов власти является иллюзией стабильности, которая лишь дает агрессорам ресурс для выживания. Подробнее о рисках такой политики и параллелях между кейсами Ирана и России — в материале автора.

Трамп не собирается менять режим в Иране. И Израиль, которому жизненно необходимо именно сменить режим аятолл на менее сволочный, в результате будет очень разочарован итогами сотрудничества со своим крупнейшим и самым мощным союзником.

видео дня

Трамп вписался в войну только для того, чтобы убедить Иран подписать "соглашение". Хаменеи убеждаться не хотел, даже два авианосца его не впечатлили, поэтому Трамп предположил, чтобы он стал шахидом — в расчете на то, что его преемник придет на переговоры с более деловым настроем. Но для этого совсем не нужно менять режим Ирана. В Венесуэле все сработало и без этих глупостей. Авторитаризм чем удобен - вождь аборигенов сказал, что будет отстегивать Трампу долю от продаж нефти, и ни один парламент эту вкусную сделку уже не сорвет. Конечно, в какой-то момент вождь аборигенов может погибнуть, типа невыгодно, типа соглашение с Великим Сатаной недействительно, но на этот случай есть история успеха его предшественника-шахида.

Для Израиля такой сценарий означает в лучшем случае передышку, но никак не решение проблемы. При таком раскладе Иран остается главным региональным монстром, и от смены одного муэдзина на другого эта мечеть антиизраильские трансляции не прекратит. Авторитаризм в Иране построен не под конкретного рахбара, а под рахбара как институт, который подавляет светскую власть теократической гарротой. Рахбара можно сменить (и подготовка к такой смене шла давно, все уже отрепетировано, не впервые же), но гаррота при этом останется.

Для Трампа это удобно — у него задача заключить любое соглашение, даже откровенно левое, потому что даже такое можно будет продать избирателям как "фантастически успешное". Как с Венесуэлой. То, что Тегеран после этого станет его "деловым партнером", а иранская нефть пойдет на более широкий рынок, чем сейчас, и это даст режиму аятол дополнительные деньги и устойчивость, Трампа вполне устроит.

Но Израилю нужна не "сделка". Ему, как и Украине, нужна безопасность. Не "гарантии", от которых, как показала практика, "гарант" готов в любой момент отступить ради более выгодной сделки, а безопасность как реальный фактор. И сохранение теократического режима в Иране, даже в формате "делового партнера США", этого не просто не обеспечивает – оно этому прямо противоречит.

Ну и, раз уж зашла речь о параллелях, история отношений Трампа с Кремлем вполне может развернуться примерно таким же рулоном на "фантастическое соглашение". Или даже смешнее – "фантастическая сделка" будет с Китаем, но по ее условиям Россия получит от США некоторые преференции как вассал важного "делового партнера" США.

Конечно, в конечном итоге ни иранский, ни российский режим этот фарт не спасет – хотя бы потому, что сами эти режимы наиболее эффективно уничтожают экономики своих стран, – но это поможет им продержаться немного дольше за счет ослабления внешнего давления.

А это означает, что война России против нас (и всей Европы) и война Ирана против Израиля (и всего Ближнего Востока) будут продолжаться. Но если Трамп будет иметь его "соглашения", ему это будет норм.

Что поделаешь, такой персонаж.

Источник

О персоне: Сергей Бережной

Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года – сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году переехал с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года – журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп новости Ирана Сергей Бережной
