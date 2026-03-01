Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФ

Виктор Андрусив
1 марта 2026, 20:28
Почему уничтожение военного потенциала Тегерана станет точкой невозврата для российских ресурсов и стоит ли ожидать свержения иранского режима.
Андрусив: Почему удары по Ирану станут
Трамп не будет проводить наземную операцию в Иране / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ОП

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке переходит в фазу прямого военного столкновения, что неизбежно переформатирует глобальную систему безопасности. Несмотря на ожидания масштабных ударов со стороны США и Израиля, ключевым остается вопрос их влияния на устойчивость иранского режима и поддержку агрессии РФ. Политический аналитик и основатель Украинского института будущего Виктор Андрусив оценивает стратегические последствия этого противостояния для Украины и объясняет, почему истощение военного потенциала Тегерана является критическим для поражения Кремля.

Английская поговорка: ложка дорога к обеду. Удары США и Израиля были очень нужны в январе на фоне протестов. Эта комбинация окончательно уничтожила бы режим подонков. Сейчас оппозиция разбита и вряд ли сможет подхватить власть.

видео дня

Базовый прогноз такой. Удары будут масштабными, сильно ослабят Иран. Последний тоже попытается нанести ответные удары, но они будут слабыми. После этого все продолжат переговоры.

Для нас это все равно положительно. Во-первых, они заслужили получить за помощь, которую они оказали РФ, и в первую очередь за шахед. Во-вторых, конец Венесуэлы и Ирана является стратегической смертью для России. Их нефть окончательно похоронит перспективу быстрого восстановления орков.

Цель США не свержение режима, а реальное уничтожение боевой силы противника. Это означает, что даже в случае готовности новых руководителей Ирана к соглашению - боевые действия будут продолжаться, до максимального уничтожения армии Ирана. Сегодня - завтра завершится уничтожение системы ПВО, и еще минимум неделю авиация США и Израиля будет "утюжить" Иран.

Наземной операции не будет, но есть риск, что наземную операцию попытается провести Иран. Без успеха, судя по тому, как он вообще выглядит в этой ситуации.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:27Украина
Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

21:10Мир
РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Последние новости

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

Реклама
19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

Реклама
17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

Реклама
13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять