Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФ

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке переходит в фазу прямого военного столкновения, что неизбежно переформатирует глобальную систему безопасности. Несмотря на ожидания масштабных ударов со стороны США и Израиля, ключевым остается вопрос их влияния на устойчивость иранского режима и поддержку агрессии РФ. Политический аналитик и основатель Украинского института будущего Виктор Андрусив оценивает стратегические последствия этого противостояния для Украины и объясняет, почему истощение военного потенциала Тегерана является критическим для поражения Кремля.

Английская поговорка: ложка дорога к обеду. Удары США и Израиля были очень нужны в январе на фоне протестов. Эта комбинация окончательно уничтожила бы режим подонков. Сейчас оппозиция разбита и вряд ли сможет подхватить власть.

Базовый прогноз такой. Удары будут масштабными, сильно ослабят Иран. Последний тоже попытается нанести ответные удары, но они будут слабыми. После этого все продолжат переговоры.

Для нас это все равно положительно. Во-первых, они заслужили получить за помощь, которую они оказали РФ, и в первую очередь за шахед. Во-вторых, конец Венесуэлы и Ирана является стратегической смертью для России. Их нефть окончательно похоронит перспективу быстрого восстановления орков.

Цель США не свержение режима, а реальное уничтожение боевой силы противника. Это означает, что даже в случае готовности новых руководителей Ирана к соглашению - боевые действия будут продолжаться, до максимального уничтожения армии Ирана. Сегодня - завтра завершится уничтожение системы ПВО, и еще минимум неделю авиация США и Израиля будет "утюжить" Иран.

Наземной операции не будет, но есть риск, что наземную операцию попытается провести Иран. Без успеха, судя по тому, как он вообще выглядит в этой ситуации.