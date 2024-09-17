РФ готовит массированный удар по Украине

Причина очевидна – получение иранских ракет, использование корейских, а также подготовка очередного массового ракетного удара.

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Россия готовит новый ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля, pixbay.com

Россия на упреждение пытается снять ответственность за ракетные удары по детским и медицинским учреждениям Украины.

И прямо в этом созналась в традиционной манере – через заявление СВР РФ о якобы "подготовленной США провокации на подконтрольной Киеву территории".

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Причина очевидна – получение иранских ракет, использование корейских, а также подготовка очередного массового ракетного удара по украинской инфраструктуре и мирным городам.

Как себя поведут и куда полетят иранские ракеты толком неизвестно. Поэтому россияне пытаются страховаться.

Все эти фокусы давно известны.

Надо просто доносить информацию везде.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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