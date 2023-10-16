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Результаты наступления ВСУ: Украину ждет три сценария

Александр Кочетков
16 октября 2023, 19:10
Президент Зеленский выглядит предельно уставшим - и физически, и психологически. Потому что он создал такую систему, что без него ничего не работает.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / коллаж Главред, фото офис президента

Ну вот, хоть и тепло, но осень таки наступила. Та самая, когда считают поголовье цыплят. Или результаты наступления ВСУ.

Соответственно, последовали критические сообщения. Не очень много, но это пока. Когда подписчики увидят, что можно, получим настоящий грязно-селевой поток, направленный против политического руководства страны. Именно политического.

Наиболее громко с точки зрения охваченной аудитории выступил бывший "национальный психотерапевт" А. Арестович, которой очень обижен на ОП. Есть авторы меньшего медийного калибра. Но основные тезисы у всех почти одинаковые:

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1. Союзники не предоставили нам необходимого оружия в необходимом количестве (хотя союзники как раз утверждают обратное).

2. Мы потратили неоправданно много ресурсов на оборону Бахмута, которой все равно потеряли, а что получили - непонятно.

3. Поверив в собственные анонсы безальтернативности наступления ВСУ, мы не готовились к обороне, что вызовет проблемы уже при отражении контрнаступления врага.

4. Страна так и не переведена на военные рельсы, оборонная промышленность больше имитирует, чем производит.

5."Усталость от Украины" - это, в первую очередь, усталость от власти Украины, потому что у нас продолжаются коррупция, наезды на права и свободы граждан и другие антидемократические процессы.

Пройдусь по пунктам.

А кто сказал, что нам вообще должен кто-то помогать?! "Будапештский меморандум"? Так там только обязательство проводить консультации в случае агрессии против Украины. Консультации были? Да, сотни. Тогда в чем вопрос?

Когда различные руководители Украины торговали постсоветским вооруженным наследством по всему миру, разве они просили о помощи? Нет, сами справлялись. А когда допускали уничтожение наших складов и ничего не делали для их восстановления, просили помочь?

Цивилизованный мир будет помогать Украине, но в пределах того, что отвечает стратегическим интересам наших союзников. И помощь не означает нести нас на себе. В ОП об этом не догадывались?

Что касается Бахмута. Сейчас все умные, все стратеги... А во время обороны этого города я выражал беспокойство, что мы в Бахмуте несем неоправданно большие потери, а перед тем оставили Лисичанск-Северодонецк лишь после двух месяцев боев. Так ко мне сразу набежала толпа взбалмошных защитников власти с глуповатыми вопросами: "Какое твое воинское звание? Как смеешь сомневаться в гении наших командующих? И вообще, почему в профиле не "Олександр", а "Александр" записано?".

Что касается подготовки к обороне — все то же самое: на подобные варианты развития событий никто из военно-политического командования вообще не закладывался.

Но сейчас важно, что делать.

Убежден, что нужна полная перезагрузка власти - и политической, и военной. В Израиле за несколько суток отбили нападение ХАМАСа, но правительство национального единства создали сразу. А нам надо создавать власть национального спасения.

Из нынешних руководителей могут остаться только В. Зеленский и В. Залужный, и те с оговорками.

Президент Зеленский выглядит предельно уставшим - и физически, и психологически. Потому что он создал такую систему, что без него ничего не работает. Почти два года выдерживать это невозможно. ВОЗу надо научиться делегировать полномочия, но не все, и не А. Ермаку. И сосредоточиться именно на международном пиаре Украины. А насчет Залужного - не уверен, что он, даже если ему развязать руки, способен создать новую армейскую вертикаль во главе с боевыми командирами, имеющими результат на фронте, а не в тыловых штабах. И не считают главной армейской задачей создать хорошее настроение в ОП. имею основания для такой неуверенности.

Так что нужны новая Ставка, новое правительство, новый совет, новые руководители на местах. А что со старыми? О, а старикам надо предоставить возможность защитить Украину не только с высоких трибун, пользуясь броней от призыва. Вот им всем - и мужчинам, и женщинам (у нас же гендерное равенство!) повестки и дальше демократично и вежливо, как у нас бывает, заломить руки, в автобус и к учебному полигону. Особое внимание обратить на тех, кто подписывал бумаги об этих невероятных тендерах во время войны — этих можно и пистолетом по голове, опять-таки, как у нас бывает.

Вот тогда украинцы могут поверить, что общество и власть — в одной лодке. И что останавливают вражеское нашествие вместе. А не так, что одним выпало большое счастье погибнуть на фронте, а другим — тяжелая судьба мародерить в тылу. Кстати, при таком раскладе власти национального спасения впервые в стране будут чувствовать ответственность за слова и действия.

Конечно, мои предложения не выглядят реальными. Но сейчас время такое критическое, что надо требовать нереального. Иначе-поражение и уничтожение.

Перед началом наступления я расписывал три сценария: положительный, отрицательный и промежуточный. Сейчас мы четко движемся по негативному сценарию, который предусматривает потерю значительной части Левобережной Украины, паузу в военных действиях, а затем продолжение агрессии России. И не говорите, что не предупреждали.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Владимир Зеленский Александр Кочетков война России и Украины контрнаступление ВСУ
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