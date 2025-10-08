Результаты наступления армии Путина за первую неделю октября

В зоне боевых действий ухудшается погода.

Завершилась первая неделя октября и результатом наступления РОВ стал захват 78 км² территории Украины, что является достаточно низким показателем в сравнении с недельными показателями летнего наступления.

Потери личного состава РОВ за первую неделю октября составили 6 890, что так же является довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении, с начала 2025 года, что говорит об отсутствии положительной тенденции в этом отношении.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 88 тел оккупантов, что так же нельзя назвать лучшим соотношением, но всё же, в сравнении с летними показателями более позитивным.

Стоит отметить, что в зоне боевых действий ухудшается погода, что приводит к снижению применения таких средств поражения как fpv-дроны и как следствие, у РОВ получается продвигаться с незначительными потерями. Но, опять-таки, диспропорция невозвратных санитарных потерь с возвратными колоссальная, 3-4 к 1. То есть, 3-4 200-х к 1 потенциальному 300-му.

Не исключено, что в сезон дождей и ухудшения погодных условий РОВ попытаются расширить зоны контроля, пользуясь снижением угроз с неба.

В этой связи, вновь возникает вопрос о необходимости не классических, а гипертрофированных противопехотных заграждениях, а так же роль батальонной артиллерии и комплексном подходе к борьбе с вражеской пехотой.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

