Режим Путина висит на волоске

Ну что тут скажешь, не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег.

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Путин должен бил уберечь Пригожина / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Посмотрел видео-комментарий Путина об убийстве Пригожина...

Думаю, вы согласитесь со мной что ему было очень неудобно и неловко этот факт комментировать. Глаза в стол, тональность, интонация...

Но одну правдивую вещь все же сказал, по сути признался что знал Пригожина еще с 90-х. Из "бурных 90-х". И что знал того как "человека сложной судьбы"(эвфемизм уголовника), наделавшего в то время "ошибок" (совершавшего преступления).

видео дня

Ну что тут скажешь, не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег...

И известно, кстати, почему.

Если бы все было так как рассказывает Путин и убеждает российская пропаганда, то после путча 24 июня Путин должен был бы беречь Пригожина как зеницу ока. Ведь стань с ним что-нибудь, подозрение падет прежде всего на Путина. Но нет.

Очевидно, все это означает что режим Путина, как персоналистский политический режим висел (висит?) на волоске. И уже нет таких преступлений, пойти на которые он не сможет ради самосохранения и самовыражения. Вопрос лишь в том хватит ли ему для этого силы (и средств).

А так, если смотреть сбоку за "борьбой бульдогов под ковром", то выглядит что и бульдоги и сам ковер уже провалились в воронку (воронку) внутренней эскалации, борьбы за власть не на жизнь, а на смерть.

И что внешняя война против Украины и целого Запада с ее безумно неадекватной риторикой оправдания является лишь инструментом этой внутренней борьбы состаренных бульдогов КГБ. Не на выборах же им конкурировать...

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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