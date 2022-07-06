Ребята, идите к Путину!

Кремлю нечего возмущаться действиями Украины: долг платежом красен / Reuters

Кто-то (кто бы это мог быть?) обстрелял Белгород и Курск. Особенно много разрушений в Белгороде. Поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных домов. Убито четыре человека, а четверо - ранены.

Разумеется, Россия обвиняет Украину, а Украина театрально удивляется и намекает на взрывы Путиным домов в 1999 году.

Вне зависимости от того, был ли этот налет украинским, позиция Украины является точным повторением российской истории про то, что Мариуполь (и все остальное) бомбили сами украинцы. И вообще, Кремлю нечего возмущаться действиями Украины: долг платежом красен.

Единственное, что меня смущает, это диспропорция между человеческими жертвами и разрушениями. Судя по числу пострадавших, реальное разрушения не такие масштабные, как это пытается представить российский агитпроп.

В этой ситуации неожиданно адекватно повел себя белгородский губернатор, который на вопрос жителей "как они теперь могут спать спокойно?" Ответил, "Никак!" И это совершенно справедливо: теперь - никак.

Сегодня в сетях продолжилась слезоточивая сага россиян про себя любимых. Некоторые из них стали даже намекать, что вот, мол, зря Запад с нами так жестоко. Мы были против Путина, против войны, а нас всех скопом зачислили в фашисты и не пускают в Европу, заблокировали карты и т.д.

Таким образом Запад сам толкает нас к Путину в объятия и мы теперь будем за него и вынуждены будем поддержать войну. И уж тогда держитесь. Как выпрыгнем, как выскочим, полетят клочки по закоулочкам!

У меня такого рода перспектива не вызвала особого трепета. Если вы за Путина будете выступать так же мощно как были против, то этого никто даже не заметит.

Читайте такжеПутин вылез вдруг из бункера и сморозил глупостьВот лежал дядя на диване и, щелкая пультом телевизора, ругал Путина почем зря. Потом потянулся сладко и пошел спать. А теперь он, с тем же пультом в руках, будет ругать Запад и хвалить Путина. Но финал будет тот же: он пойдет спать.

Ну и? В чем прикол? Кому такой пупсик может навредить? И вообще. Я-то думал, что эти россияне против войны потому, что они против убийств и разрушений, а против Путина потому, что он убийца, вор и отнял у них свободу.

Но оказывается, стоит им заблокировать кредитку, как они уже за войну и Путина. И никаких проблем с убийствами и бомбежками мирных городов у них нет. Фи... Тогда уж лучше будте за Путина. Не мучайте себя антивоенной фрондой. Живите в мире со своей властью.

Сколько стоит ваша приверженность христианским заповедям? Столько, сколько было на вашей карте! 100? 200 тысяч рублей? Миллион? Вот оказывается какой сегодня курс у тридцати сребреников...

Какой все это пошлый спектакль, право...

Что ж. Давайте я попытаюсь рассказать, как все это выглядит отсюда. Вот был такой гражданин Великобритании Александр Литвиненко. Приехали два россиянина по туристическим визам в Лондон и отравили его радиоактивным полонием. И он умер.

А еще были отец и дочка Скрипали и совершенно посторонняя женщина Дон Стёрджес (все трое - граждане Великобритании). Приехали три россиянина по туристическим визам и отравили их "Новичком". Стёрджес - умерла.

А еще до этого, тем же "Новичком" травили болгарина Емельяна Гебрева. Тоже "туристы" из России. А еще они же взорвали склад боеприпасов в Чехии. И у них тоже были туристические визы...

А еще один россиянин (тоже - "турист") В центре Берлина, в Тиргартене, среди бела дня расстрелял из пистолета живого человека. Насмерть.

И сколько еще таких случаев, про которые мы лишь о чем-то догадываемся или которые известны лишь нашей полиции? Характерно, что все эти случае объединяет одно: документально доказано, что все убийцы были агентами российских спецслужб, которые беспрепятственно проникли в Европу по туристическим визам.

Теперь Россия напала на Украину, а Запад занял твердую проукраинскую позицию. Он помогает ей оружием, деньгами и специалистами. Логично предположить, что активность российских спецслужб в Европе резко возрастет, верно? И что они будут стараться как-то "поработать" с ключевыми людьми, от которых зависит позиция Запада, которые влияют на общественное мнение и т.д.

И как прикажете быть? Как отфильтровать путинских агентов от добропорядочных туристов из России? Это ж какие силы нужно бросить на этот участок, чтобы произвести эту селекцию? И сколько скандалов и недоразумений возникнет по этому поводу!

Читайте такжеЛукашенко может преподнести Путину неприятный сюрпризИ поэтому Запад решил: а давайте это теперь будет не наша проблема! Пусть россияне сами ее решают. А мы, тем временем, резко сократим выдачу виз. В конце концов они не наши граждане, пусть их правительство озаботится созданием возможностей для их отдыха. А наша забота - здоровье и безопасность наших граждан.

И вообще, что это такое: их страна убивает людей, разрушает города. Украина - наш союзник и кандидат в члены ЕС. Кроме того, Россия наносит нам колоссальный ущерб газовым шантажом. И что же? Россияне будут к нам приезжать и спокойно разгуливать по набережной Ниццы или Барселоны?

Они что, представители оппозиции, которая борется с Путиным? Нет! Они даже не хотят публично осудить войну! А когда им это предлагают сделать, например, Гарри Каспаров или Михаил Ходорковский, то они гневно отвергают это предложение и говорят, что они не могут, поскольку у них тогда будут неприятности.

Но все же просто: вот ваша страна, вот наши страны. Вот граница между нами. Здесь мы, а здесь - вы. У вас свои порядки, а у нас - свои. Мы считаем Украину жертвой агрессии, солидарны с ней, тратим огромные деньги на помощь ей, да еще и сами несем большие потери из-за этой нашей позиции. И почему мы должны на прежних условиях пускать к себе граждан страны, которая фактически является нашим врагом? Ну где логика?

Читайте такжеЧас пробил: кто одержит победу в войне в УкраинеТак что, ребята, идите к Путину. Голосуйте за убийства и грабежи. За изнасилования и мародерство. У вас же, как вы говорите, нет другого выхода. Это же мы вас вынудили занять такую позицию. А сами вы, как обычно, ни в чем не виноваты. Вы простые обыватели, от которых ничего не зависит. Мы все это знаем и ничего от вас не требуем. Ни-че-го.

А мы, вместо того, чтобы слушать ваши стенания, лучше продолжим помогать Украине. Потому, что от нее много чего зависит. И она с честью справляется с той долей, которая выпала на нее. И еще потому, что мы вместе с ней против вашей власти. И вашей армии. И ваших политиков. И вашего ВПК. А против вас мы ничего не имеем. Вас просто не видно на наших приборах. А на путинских - и подавно.

Но наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!