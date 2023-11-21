Размышление о достоинстве и смерти

Достойная жизнь возможна только при условии свободы, в ином варианте это достоинство легитимизируется через личную смерть.

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Застенок в подвалах "Изоляции". Источник: 2021, telegram-канал "Донецкий Тракторист"

В известном западном сериале герой Хью Лори - доктор Хаус - как-то произносит свой очередной афоризм. На слова пациентки о том, что та предпочла бы умереть "хотя бы с небольшим достоинством", Хаус отвечает: "так не бывает! Наши тела ломаются, иногда в девяносто, иногда до рождения, и это всегда случается и в этом нет никакого достоинства... Вы можете жить с достоинством, но вы не можете умереть с ним".

А я вспоминаю один эпизод, теперь уже из собственной жизни.

Подвал "Изоляции", в который только что завели мужчину лет пятидесяти. Это перевозчик, которых тогда, в 2017-м, бросали "на подвал" десятками, обвиняя в терроризме. Лето, и мужчина был в джинсовых шортах, обмоченных мочой после пыток электрическим током: провода ему бросали на гениталии. Его путь в "Изоляции" лишь начинался, это был только первый день "электрички", как в шутку называли пытки током местные палачи.

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Когда видишь такую картину в течение 28 месяцев, то кажется, что ошибиться больше Хаус не мог: смерть в любой форме представляется единственной каплей достоинства на фоне кошмара жизни.

Впрочем, важно понять, чего лишают в таких местах, как "Изоляция", и что подразумевается под словом "достоинство". И хотя унижение человеческого достоинства – одно из определений международного гуманитарного права, равно как и многих национальных законодательств, за которое предусмотрена конкретная ответственность, дать здесь четкую дефиницию крайне затруднительно.

В языке, безотносительно - в каком, существует общая тенденция: слова "испаряются", становятся идеальными и их смысл почти невозможно уловить. Например, Эгида: сейчас это слово утратило материальность и означает для большинства покровительство. Тогда как для древних греков имело вполне физическое значение предмета, а именно – кожаной накидки Зевса, а позже и Афины.

Когда говоришь о достоинстве, попадаешь в такую же ловушку: то, за что готовы умирать, должно иметь вполне конкретный, а не абстрактный смысл. Кроме того, без преувеличения, тысячелетия вокруг такого понятия как достоинство строилось социальное поведение обществ. Интересно, что в современной украинской истории достоинство и свободу по вполне понятным причинам противопоставляют варварству, которое олицетворяет собой Россия.

Варварами, не имеющими достоинства, древние римляне считали и все народы Европы, которые не вписывались в римскую мировоззренческую модель, в которой достоинство прежде всего ассоциировалось с происхождением и властью патрициев. Тогда как у упомянутых народов – скажем, скандинавов – существовали свои представления о достоинстве, связанные со смертью в бою, которая делала достойной жизнь.

Похожие убеждения были сформированы и на другом конце света – в Японии, среди касты самураев, где бесчестие было следствием невыполнения приказа, а возвращение достоинства себе и семье приобреталось актом сакрального самоубийства, то есть опять таки – через смерть.

С расширением мира ислама даже в 20 веке все чаще на слуху фраза "для нас за честь умереть во имя Аллаха!". Действительно, исламский мир ставит достоинство человека в прямую зависимость от норм шариата и выполнения "Закона Божьего".

То, что западная юриспруденция часто называет унижением человеческого достоинства или военными преступлениями, в конфликтах с религиозной основой вполне может укладываться в логику достойного поведения в отношении "неверных" в некоторых маргинальных исламских течениях.

Интересно, что "неверными", то есть "варварами", для тех же римлян были и христиане с их пониманием достойной жизни как подчиненного "закону Божьему". Но римляне презирали их не за это.

Для имперской общественной этики не было никого ниже раба, как вдруг появляются люди, добровольно называющие себя рабами, пусть и какого-то "своего" Бога. Две тысячи лет назад для целой империи это был вызов общественной морали, в котором усматривали отсутствие достоинства априори.

Как несложно увидеть, даже краткая историческая ретроспектива показывает зависимость ключевых смыслов человека от времени и культуры, в которой та живет. Это так и в то же время не так. Ведь если перенести тот подвал "Изоляции" в Древний Рим или средневековую Японию, или Скандинавию, или даже в палату больницы, где доктор Хаус вел свой диалог – результат будет одинаковый.

Индивид, очищенный от всех социальных наслоений, вне времени, в узком и холодном пространстве, с проводами на гениталиях, которые заставляют взрослого мужчину мочиться под себя – это и есть лишение достоинства в чистом виде.

Это и есть наша "Эгида", материальная, которую можно потрогать, когда украинцы на Западе пытаются объяснить, за что они бьются целой страной, ведь "свобода" и "достоинство" все чаще воспринимаются европейским истеблишментом как красивая поэзия, просто кладка из слов.

В своей современной истории Украина имеет уже две революции, одна из которых - Революция достоинства, ставшая возвращением от пути "русского мира" к пути ЕС. Как показала история, этот разворот тоже произошел (да еще происходит) на грани смерти.

Речь идет как о смерти личной – людей, которые положили свою жизнь на Майдане и продолжают класть ее на фронте, – так и о смерти социальной, когда под угрозой существования оказалось само государство.

Известная максима "воля или смерть", которую даже наносят на свои флаги некоторые подразделения ВСУ, очень четко очерчивает метафизические границы достоинства для украинца: достойная жизнь возможна только при условии свободы, в другом варианте это достоинство легитимизируется через личную смерть.

Как и тысячу лет назад, достоинство вновь разворачивает сознание человека к его истинному модусу существования через осмысление собственного конца. И на самом деле именно такая абстрактная, на первый взгляд, вещь и является определяющей. Ведь ничто не мешает украинскому обществу прямо сейчас отказаться от борьбы, части своих территорий, сложить оружие, перейти на российское, уменьшить свои вооруженные силы и выполнить другие условия, которые прямо или нет ставит РФ в обмен на мир.

Ничто, кроме достоинства.

Поэтому остается лишь пожелать, чтобы нам хватило достоинства не забыть об этом.

Кто такой Станислав Асеев? Станислав Асеев (псевдоним Станислав Васин, род.1 октября 1989, Донецк, Украинская ССР) - украинский писатель, журналист и правозащитник, член Украинского ПЕН, основатель Justice Initiative Fund. Автор романа "Мельхиоровый слон, или человек, который думал". Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке, активно писал для украинских изданий. Был похищен 11 мая 2017 года и удерживался пророссийской террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции".

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