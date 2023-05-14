Разборки между "хорошими русскими"

Мне фиолетово, как там между собой разбираются "хорошие русские" и "не очень хорошие русские".

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Шендеровича умыли кетчупом / скриншот

"Хороший русский" Шипицын в Вильнюсе облил кетчупом "хорошего русского" Шендеровича из-за их внутрироссийских разборок и недоразумений с "нехорошим русским" Пригожиным.

То, что один "хороший русский" был при этом в футболке с символикой "Азова" и с украинским флагом на плечах", а другой "хороший русский" регулярно и демонстративно обвиняет Путина и желает победы Украине, по-моему, сути ситуации для нас не меняет. Это сугубо их разборки (один подумал, что "оплата Пригожину судебного предписания билетами на концерт" - креатив и демонстрация непокорности; другой решил, что покорение судебного предписания в любой форме-это предательство и поощрение Пригожина и путинского режима...

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Да, сугубо лично мне неприятно: я всегда считал Шендеровича умным человеком, интересным автором. Да и просто не люблю наблюдать унижения. Но с позиции гражданина понимаю, что мне должно быть фиолетово, как там между собой разбираются "хорошие русские" и "не очень хорошие русские". Потому что и те, и другие активно выступают за сохранение России. И те, и другие старательно ежедневно набрасывают Европе и миру "россияне не могут нести ответственность за действия Путина и нескольких преступников". Что, среди прочего, еще и может осложнить выбивание из России репараций за последствия действий всех россиян и всей России.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



Так что вновь повторю свой тезис: они делают вполне правильные для себя вещи, отстаивают привычные и правильные для себя идеи, в том числе "ценности для мира русского мира". Для Украины и то, и другое вредно. Так что просто всем надо учиться смещать ударение: с "хороших" на "русские", что является исчерпывающим определением для нашего отношения к ним.

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