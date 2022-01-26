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Раскол в Европе: кто с Украиной против России и почему

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
26 января 2022, 07:45

Ни одна из стран-партнеров не станет подвергать своих граждан опасности. Потому даже при наличии помощи, в случае вторжения России Украине придется сражаться в одиночку.

Украина НАТО ЕС
Мнения стран-союзников Украины на случай вторжения России разделились / УНИАН

На фоне вероятного полномасштабного вторжения России в Украину, в Европе обозначился раскол - в отличие от 2014 года, сейчас он стал более острым и публичным.

Например, Германия до недавнего времени так открыто не высказывалась по ситуации в Украине. В 2014 году, когда было введено эмбарго на поставки оружия в Украину со стороны Европейского Союза и США, его инициатором была Ангела Меркель - тогда она ездила в Америку и это решение было общим. Но с 2014 года многое изменилось.

Почему Великобритания активно поддерживает Украину

Во-первых, Великобритания вышла из ЕС, перестала действовать в европейском контексте и начала вести самостоятельную политику. Соответственно, этот антагонизм возрос - Британия де-факто стала играть роль сдерживающего фактора для той же Германии, потому что Германия всегда была для нее главным антагонистом на европейском континенте.

Кстати, еще в конце 19 века в Великобритании признавали, что их большая ошибка была в том, что они дали Пруссии, Австро-Венгрии и Российской империи возможность уничтожить Польшу.

Напомню, что Польша была восстановлена как государство после поражения Германии в Первой мировой войне, что вызывало недовольство и самой Германии, и Советского Союза. Как говорил Молотов: "Польша - это уродливое детище Версальского договора".

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Читайте такжеГермания отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпитальБритания, в свою очередь, всегда поддерживала Польшу и предоставляла ей гарантии безопасности. В этом контексте действия Британии - это продолжение политики поддержки стран Восточной Европы. Потому что есть Польша, которая ориентируется на англосаксонские страны и теперь появляется Украина как дополнительный рычаг давления и на Германию, и на РФ. Этим и объясняется активность Британии в помощи нам в виде предоставлении оружия.

Блок симпатиков Украины

В отличие от 2014 года, ситуация улучшилась, потому что теперь мы видим блок стран, который явно симпатизирует Украине. Но не от хорошей жизни - они, все-таки, рассматривают Украину как сдерживающий фактор против России, потому что прекрасно понимают: съедят Украину - они следующие.

Исходя из этой логики, в блок симпатиков входит Великобритания, Польша, страны Балтии, а также Швеция, о которой мы часто забываем.

Ведь любовь к России обратно пропорциональна к ее границам - чем они ближе, тем более напряженная ситуация у соседей. Поскольку есть вероятность захвата острова Готланд, который находится в Балтийском море (Швеция направила туда дополнительные войска), на этом фоне и вырисовывается поддержка Украины, которая у шведов проявляется в конкретных действиях. Например, передача Великобританией гранатометов не могла состояться без разрешения Швеции, поскольку это шведская разработка и совместное производство двух стран.

Мы также видим и позицию Соединенных Штатов, которая отличается от 2014 года, со времен невнятного Обамы. В частности, было дано разрешение на поставки оружия из складов стран Балтии, в первую очередь, "Стингеров" и "Джавелинов", что для Украины - большой плюс.

Читайте такжеУгроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу КиевуПонятно, что помимо вышеназванных стран, нас поддерживают Болгария, Румыния, Словакия и Чехия - те страны, которые граничат с Украиной в непосредственной близости. Но в то же время, у Украины появился союзник в виде Турции, которая не просто поставляет оружие ("Байрактары"), которое может быть использовано в обороне (как "Стингеры" и "Джавелины"), но и в качестве наступательного.

Но в этом случае Турция ведет свою игру, ведь у нее глобальные планы и на РФ, и на Африку. При этом они также рассматривают Украину в качестве тарана против России, ведь чем больше сил она потратит на Украину, тем меньше будет присутствие РФ на Кавказе и Средней Азии, на которые у Турции есть свои претензии (в этом они немного похожи на РФ). Но, помимо этого, у Турции к Украине "любовь с интересом", потому что они не против, чтобы Украина подписала с Турцией соглашение о ЗСТ.

Ничего личного, просто бизнес

Позиция Германии понятна - им интересен "Северный поток-2", у них еще осталась восточная политика Вилли Брандта 1970-х годов (экс-канцлер Германии, политика которого была направлена на смягчение напряжения между странами Восточной и Западной Европы. - Главред) и Россия для них - ключевой игрок для их рынка и производителей. То есть для Германии отношения с Россией - это чисто бизнес и это демонстрируется их поведением, когда они рассказывают сказки о вине перед Украиной и отказом от поставок оружия в зону конфликта. Но если посмотреть, куда Германия действительно его поставляет, то сразу можно вспомнить Израиль. Уверен, что вины перед евреями у немцев не меньше, чем перед украинцами, но в направлении Израиля в плане оружия Германия работает активнее, чем с Украиной.

Читайте такжеКулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружиеВ то же время, эта позиция Германии оказалась двойственной и когда их начали активно "прессовать", немцы сменили тактику, пообещав Украине дать денег вместо оружия - в частности, Еврокомиссия заявила об оказании поддержки для финансовой стабильности в размере 1,2 миллиарда евро. Правда, тут еще нужно будет посмотреть на каких условиях, потому что Европа часто называет "поддержкой" кредит и тогда это также можно будет счесть не помощью, а бизнесом.

Франция, к слову, вообще затихла. Но это, скорее, связано с тем, что Макрон находится в избирательной кампании и поэтому не хочет делать резких движений и прийти, как победитель, на все готовое. И такая тактика заслуживает уважения, но всегда нужно полагаться на реальных союзников, которые готовы предоставить оружие и Франция пока в их число не входит.

Вывод

Но не стоит обольщаться насчет отправки военных в Украину, что обещают некоторые союзники. Потому что военные сегодня есть, а завтра их нет - их могут эвакуировать самолетом в течение суток. Понятно, что ни одна из стран-партнеров не станет подвергать своих граждан опасности - как максимум, к нам могут прислать инструкторов. Потому что никто не сможет объяснить присутствие иностранных солдат в Украине - ни одно правительство Европы не станет так рисковать. Потому так или иначе, даже при наличии помощи с оружием, в случае вторжения России Украине придется сражаться с ней в одиночку.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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вторжение России Тарас Загородний новости Украины и мира
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