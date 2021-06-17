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R.I.P. Голос: Почему исчезновение партии никто не заметит

Александр Кочетков

политический аналитик

17 июня 2021, 06:05

Голос стал еще одним примером того, что зайти в Раду возможно, а вот удержаться там очень трудно.

Разрушение партии Голос была ожидаемой и предсказуемой
Ни одна из частей Голоса, образовавшихся после раскола, не имеет перспективы / УНИАН

То, что фракция Голос развалилась, и из нее вышло десять депутатов, создав отдельное объединение Справедливость, – это закономерный результат. Ведь партия Голос создавалась совершенно не по идеологическим принципам, и среди людей, которые вошли в нее, не было единомышленников, которые бы проверили друг друга в предыдущей работе.

Это было объединение вокруг знаковой заметной общественной фигуры Святослава Вакарчука. И создавалось оно на внешние инвестиции - господина Пинчука и еще нескольких партнеров, сотрудничающих с транснационалами. С самого начала партия создавалась для защиты интересов ее инвесторов, ради получения политического влияния, а также реализации интересов и целей транснациональных компаний.

Однако как только что-то пошло не так, и инвесторы отказались финансировать партию, Голос начал разваливаться. И это было вполне логично и закономерно.

Вакарчук ушел из рядов Голоса, потому что не имел ответа для своих однопартийцев и соратников на вопрос о деньгах, а искать деньги – это не его дело. Он считал лучшим решением - уйти.

После выхода из Голоса Вакарчука в партии остались люди, которые пытались не столько заниматься политическими делами, сколько зарабатывать, ведь надо было как-то содержать фракцию. Поэтому начались определенные коммерческие договоренности, в частности, в Киевсовете депутаты от Голоса начали голосовать "денежные вопросы". И сразу появилось распределение партии на людей с деньгами и людей без них, а их идеалы при этом никакого значения не имели.

Читайте такжеАгония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой ЗеленскогоЭто - типичный путь подобных объединений, например, Самопомощи, также в определенной степени через это прошли первые "зеленые", которые заходили в Раду (это были олиграхи-light). Казалось бы, какая-то идеология была и в Самопомочі, и у "зеленых", и на самом деле большая часть людей шли в политику за властью и материальными выгодами, которые эта власть дает. А как только начались проблемы с обретением всего этого (денег, влияния и всего остального), они сразу начали искать себе лучшие места.

Что дальше будет с Голосом и той его частью, что откололась? Никаких политических перспектив нет ни в той части, которая осталась с Кирой Рудик, ни в той части, которая откололась в сторону Притулы и создала объединение Справедливость. Перспектив не будет, если они не изменят коммерческую основу на действительно идеологическую. Все, на что они будут способны – создавать скандалы.

В обеих частях Голоса нет даже признаков мощной фигуры, вокруг которой остальные могут объединиться, из-за этого также перспектив нет.

Поэтому членов этой партии постепенно подберут: немножко Порошенко, немножко "слуги", немножко другие.

Впрочем, если Голос полностью исчезнет, украинская политика этого даже не заметит. Голос - это было облачко за горизонтом, которое растаяло, и нет его, зато появится другое…

Путь Голоса – это очередной пример того, что зайти в парламент возможно, а вот удержаться там очень трудно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Святослав Вакарчук Сергей Притула Александр Кочетков партия Голос Кира Рудик
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