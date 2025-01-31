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Путин выдал свои планы

Игорь Эйдман
31 января 2025, 08:10
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Кремль хочет использовать переговорный процесс для дестабилизации и раскола украинского общества.
Путин выдал свои планы
Путин и Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Путин не умеет играть в тонкие дипломатически игры и периодически выбалтывает свои "коварные планы". Вчера он опять проболтался: "Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста".

Понятно, что пока не наступит мир, выборов в Украине не будет. Зеленский по закону должен до этого момента оставаться у власти. Значит Путин не собирается подписывать мирное соглашение не персонально с Зеленским, а вообще, в принципе. То есть он готов "выделить каких-то людей" (уже по тону видно, что просто статистов), которые имитировали бы переговоры. Но это будет заведомо безрезультатный процесс, неспособный остановить войну.

Для чего же российскому диктатору нужен этот политический театр?

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1. Он имитирует готовность к переговорам, чтобы успокоить Трампа. Путину надо демонстрировать американцам договороспособность, чтобы они не возобновили помощь Украине и не усилили санкции против России.

2. Кремль хочет использовать переговорный процесс для дестабилизации и раскола украинского общества. Согласие Зеленского на переговоры даст повод украинским национал-патриотам обвинить его в предательстве. А сторонники уступок "ради мира" будут обвинять Зеленского в том, что именно его персона, неприемлемая для россиян, является препятствием для завершения войны. Путин хочет таким образом скинуть Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению.

Российскому недофюреру не нужны какие-то компромиссные соглашения с Украиной, ему необходима только её фактическая капитуляция. И он знает, что Зеленский её никогда не подпишет. Поэтому Путину необходимо любой ценой отстранить его от власти.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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