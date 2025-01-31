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В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиной

Юрий Богданов
31 января 2025, 06:10
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Поэтому позиция Трампа по этой идее будет важной.
Транзит газа, Россия
Транзит газа из РФ / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНИАН

В ЕС обсуждают вопрос возвращения поставок газа из России как часть соглашения с Украиной. Но большинство против.

Сторонники идеи говорят, что возобновление работы трубопроводов может помочь урегулировать отношения с Москвой и сократить расходы на электроэнергию.

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС как часть потенциального урегулирования войны. Сторонники покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, поощрит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для внедрения и поддержания прекращения огня. (Ахахахахаха какие же идиоты, лол, - ред.)

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Но выдвижение идеи возобновления поставок российского газа в Европу, даже в предварительных дискуссиях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС. Трое официальных лиц, проинформированных о переговорах, сказали, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, которые видели в ней способ снижения европейских расходов на энергоносители. Восстановление экспорта в Европу значительно повысит доходы Москвы. До войны потоки через трубопроводы из России составляли около 40 процентов от общего объема поставок ЕС, причем Германия была крупнейшим импортером.

Идеи возобновления продаж российского газа по трубопроводам вызвало возмущение дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, которые в течение последних трех лет работали над уменьшением количества российской энергии, импортируемой в блок.

"Это безумие", - сказал один из чиновников, - "Насколько мы могли быть глупыми, чтобы даже думать об этом как о варианте?" (Аминь!, - ред.)

Оживление дебатов о продаже газа вызвало беспокойство у некоторых американских экспортеров СПГ, которые стремятся подписать долгосрочные соглашения о поставках газа с европейскими компаниями. Они опасаются, что любое восстановление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Поэтому позиция Трампа по этой идее будет важной. С одной стороны, Трамп потребовал "скорейшего прекращения войны", что вызвало дискуссии в западных столицах относительно элементов, необходимых для длительной сделки с Москвой. С другой он пригрозил ЕС тарифами, если Европа не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже, чем трубопроводный газ.

Один из высокопоставленных чиновников Европейской комиссии по вопросам энергетики Дитте Юуль Йоргенсен на этой неделе находится в США на встрече с экспортерами СПГ для переговоров, которые будут касаться долгосрочных потенциальных поставок. Заявленная цель ЕС - избавить энергетическую систему блока от всего российского ископаемого топлива к 2027 году. Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен должен представить план достижения этой цели в марте. Но тяжелое положение тяжелой промышленности ЕС увеличило потребность европейских стран в источниках более дешевой энергии. Цены на газ в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США.

В 2024 году газ из России по трубам составлял около 10 процентов от общего объема поставок, но уменьшился вдвое после того, как в январе закончился транзитный контракт, который позволял поступать в ЕС через Украину. Другая труба, поставляющая российский газ в блок, - это "Турецкий поток" через Турцию, который обеспечивает Венгрию примерно 7,5 миллиардами кубометров газа. Будапешт вместе с пророссийским правительством Словакии лоббировали в ЕС, чтобы надавить на Украину, чтобы она возобновила транзит газа.

"В конце концов, все хотят снизить расходы на энергию", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

От себя добавлю, что все знают правильное решение энергетической проблемы Европы - атомная энергия. Но нефтегазовое лобби во всех его проявлениях слишком долго было слишком сильным.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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