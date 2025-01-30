Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФ

Именно в 1990-м году было получено ТТЗ на ОКР ЗРПК "Панцирь-C1".

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Панцирь С1 / Скриншот Генштаб ВСУ, Википедия

У российских оккупантов в этом году юбилей, по поводу которого они будут весь год сходить на нет в экстазе от не имеющего аналогов в мире ЗРПК "Панцирь-C1"…

Именно в 1990-м году было получено ТТЗ на ОКР ЗРПК "Панцирь-C1".

ЗРПК "Панцирь-C1" рассматривался как высокоэффективная замена ЗРПК 2С6 "Тунгуска". В действительности же оказался на порядок хуже и сегодня, по степени пропусков в воздушном пространстве дозвуковых целей не оправдал надежд от слова совсем.

видео дня

В 2000 году от комплекса, с большим количеством проблем и недоработок и вовсе хотели отказаться, сконцентрировавшись исключительно на ЗРК Тор-М, но комплексом заинтересовались ОАЭ, что сохранило недоделанный ЗРПК на плаву.

С 2015 года ЗРПК "Панцирь-C1" стал поставляться в Сирию, для усиления ПВО российской группировки, где, вроде бы как, должен был показать себя во всей красе, но – нет. Как раз наоборот.

1 июля 2018 3 БПЛА прорвали ПВО авиабазы Хмеймим и сбросили несколько СВУ. До этого, ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 4 дрона, использовав 5 ЗУР, а ЗРПК Панцирь-С1 в тот день уничтожил 3 дрона, отстреляв 13 ЗУР! По итогам недели активной работы, ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 7 дронов, использовав 9 ЗУР, а ЗРПК Панцирь-С1 с 1 июля не сбил за последующую неделю ни одного БПЛА. С апреля по октябрь 2018 ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 80 дронов, использовав 100 ЗУР, ЗРПК "Панцирь-С1" сбил лишь 19% целей.

Показатели эффективности применения ЗРПК "Панцирь-C1" в разы уступали ЗРК Тор-М2.

Собственно, этот год для российской пропаганды будет годом посредственного выкидыша ЗРПК "Панцирь-C1". И как тут не вспомнить шедевральное видео, на котором во всей красе продемонстрирована высокоэффективная работа ЗРПК "Панцирь-C1" по примитивной учебной цели Е-95. Видео, заслужившее Оскара, но так его не получившее…

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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