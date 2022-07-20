Путин стремится захватить Харьков: возможен ли штурм города?

Путин мечтает взять Харьков, но это ему не удастся / Фото УНИАН

На днях был опубликован отчет Института изучения войны (ISW) в котором сообщается, что президент РФ Путин приказал своей армии взять Харьков.

В частности аналитики отмечают, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементьевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значение для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Однако оккупантам не хватает сил для прорыва обороны города.

"Российские силы, вероятно, будут непоследовательно усиливать попытки наземного наступления на север от Харькова в ближайшие дни, чтобы отразить территориальные амбиции в Харьковской области, но вряд ли им удастся добиться значительных территориальных успехов. Российские силы продолжали артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения и по Харькову", – добавили в ISW.

Читайте такжеНаступление на Харьков: военный эксперт объяснил, имеет ли РФ шанс захватить городСейчас российские оккупанты подошли на расстояние артиллерийского выстрела к Харькову, но ВСУ остановили их продвижение и заставили перейти к пассивной обороне.

То, что сейчас происходит на Харьковском направлении – это ожесточенные оборонительные бои. Противник осуществляет обстрелы из артиллерии различных калибров в частности неподалеку русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева. Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

Стоит заметить, что по Харькову ночью обстрелов не зафиксировали. Под утро произошел ракетный обстрел по Чугуевскому району, с. Башкировка. В результате ночных обстрелов пострадавших нет.

Разговоры о том, что путинские войска имеют целью и имеют возможность выйти непосредственно к пригородам Харькова – эта информация не соответствует действительности. Более того, благодаря героическим усилиям ВСУ приостановлено продвижение Изюмского группировки оккупационных войск в направлении Славянска.

Ситуация сложная, но контролируемая.

Напомню, 16-го июля главарь оккупационного администрации Харьковской области Виталий Ганчев и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне. Фактически речь идет о том, что Кремль создает предпосылки для долгосрочной оккупации в Харьковской области.