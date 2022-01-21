УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войной

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

21 января 2022, 06:20

По пути Гитлера, который начал войну с бомбежки Киева, Путин не пойдет – побоится.

Бомбежка украинских городов приведет к катастрофическим для России последствиям
Россия не способна на большую войну – ни экономически, ни политически / REUTERS, Минобороны РФ

Хочу обратиться к украинцам – не дайте вогнать себя в панику, не дайте себя расколоть и запугать. Именно на это рассчитывает Путин. Своим бряцанием оружия и военными демонстрациями он фактически ведет психологическую атаку на Украину и Запад. Как раз такого результата он и пытается добиться – запугать, деморализовать, расколоть, подавить волю к сопротивлению, прежде всего, Украины.

Это – типичный бандитский прием. Путин – как известно, выходец из бандитского Петербурга 90-х. Ближайшие его соратники и друзья тоже представляли преступный мир – "тамбовские" и прочие. Их практика была именно такой – деморализовать и запугать любых противников. Это чисто бандитский прием: запугивание и шантаж, рэкет.

Я абсолютно убежден, что Россия физически не способна на успешное широкомасштабное военное вторжение в Украину. Такое вторжение привело бы к многочисленным фатальным последствиям для путинского режима и российской государственности вообще. Путин и его окружение – не самоубийцы. Они – шантажисты, прибегающие к истерическому шантажу Запада и Украины, но не самоубийцы. Они хотят добиться всего, запугав и шантажируя мир.

Для путинского режима главное – добиться потери Украиной суверенитета, раскола общества, дезорганизации украинского государства и, соответственно, последующего фактического присоединения Украины (формального или неформального) к возрождающейся в фантазиях и мечтах Путина Российской империи.

Как я неоднократно говорил, Путин хочет построить третий путинский рейх – после романовского и советского рейхов. А Украина всегда была бриллиантом в короне российских императоров. Пока Украина свободна, ни о какой империи речи нет. А империя для Путина – это сверхценная идея.

Реклама

Но Россия не способна на большую войну – ни экономически, ни политически. Экономика России слаба и зависима от мировых рынков. У путинского режима нет серьезных союзников, а в случае войны, против него жестко выступят наиболее развитые страны мира. И даже в военном плане Путин не в состоянии победить в какой-то большой войне против Украины. Такая война ударит, прежде всего, по его собственному режиму, и он сломает себе в Украине шею, если полезет с широкомасштабной войной.

Читайте такжеОлег Жданов: Путин проиграет и в случае нападения на Украину, и в случае отступления

Другое дело – провокации. Путину как чекисту, ветерану спецслужб гораздо ближе гибридные войны, спецоперации, информационные диверсии и прочее. Именно в этом ключе он будет продолжать действовать. Если и будет какое-то усиление военного давления на Украину, оно будет как раз в этом жанре – использования "ихтамнетов", провокаций, возможно, попытки пробить "коридор" в Крым. Последнее еще как-то вероятно, хотя я тоже не уверен, что они на это пойдут – скорее, побоятся. Не говоря уж о каких-либо широкомасштабных действиях в крупных городах Украины – это совершенно невероятно. Чем жестче мир осадит зарвавшегося провокатора-шантажиста в лице Путина, тем меньше угроза, что он сможет пролить кровь.

Кроме того, уверен, что российские военно-воздушные силы города Украины бомбить не будут. Поскольку это привело бы к катастрофическим для России международным санкциям. Но какие-то локальные провокации и военные операции возможны. По пути Гитлера, который начал войну с бомбежки Киева, Путин не пойдет – побоится. Хоть он во многом его и копирует, но такого безбашенного драйва самоубийцы, как у Гитлера, у Путина нет. Не бойтесь его.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

viber
Владимир Путин вторжение России военное вторжение российское вторжение война на Донбассе Российская империя Игорь Эйдман
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовьКармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовь Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успехГороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успех Невероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 годуНевероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 году Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесГороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес
06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - Блинкен

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

Реклама
05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

03:22

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:07

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

20 января, четверг
23:59

Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температурыВидео

23:33

Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евроВидео

23:32

Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоВидео

22:47

Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенкаВидео

22:30

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

22:00

Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на ЛьвовщинеВидео

21:53

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

21:33

Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подросткомВидео

21:19

Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеваниемВидео

20:59

Какие продукты снижают риск инфаркта - ответ диетолога

20:41

В США осадили РФ: никогда не обещали не расширять НАТО на ВостокВидео

20:37

Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаВидео

20:30

Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границВидео

20:29

Атака РФ на Украину обернется усилением НАТО и финишем диалога: в США сделали предупреждение МосквеВидео

19:49

Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детейВидео

19:37

Три главных ошибки с весом после похудения - ответ эндокринолога

19:35

Донбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россиямнение

19:30

Встреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России

19:24

"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил ПутинаВидео

Реклама
19:12

В Украине резко усилится мороз: синоптик назвала датуВидео

18:56

Метро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проездВидео

18:48

Гуси в стиле джаз и киборг, поющий душой: что зрители увидят в первом выпуске шоу Голос країни-12Видео

18:48

Отключение от SWIFT, санкции против СП-2 и окружения Путина: в США готовят удар по РФ из-за УкраиныВидео

18:43

Могли убить: в Турции в каюте судна нашли повешенного украинского морякаВидео

18:07

Невероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 годуВидео

17:49

США ударили новыми санкциями по соратникам Медведчука и ЯнуковичаВидео

17:47

Жена Усика удивила внешним видом после пластикиВидео

17:40

Украина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении РоссииВидео

17:30

Кусай локти, Дзидзьо! Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять