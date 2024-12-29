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Путин считает Трампа слабаком

Вадим Денисенко
29 декабря 2024, 06:42
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После победы Трампа, Путин был явно растерянным. Прошел месяц и мы видим разительные изменения в поведении Кремля.
Путин считает Трампа слабаком
Путин считает Трампа слабаком / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Путин, де-факто, перешел в контрнаступление и излучает уверенность.

Давайте попробуем понять, а что же изменилось?

1. По моему убеждению, Путин уверовал, что Трамп слаб и он не сможет тягаться с Россией вообще и с Путиным в частности. Судя по всему, ближайшее окружение Путина, которое имеет право на определенные дискуссии с ним, консолидировано (относительно консолидировано) поддержали Путина в том, что сейчас время показать силу. Особенно, учитывая то, что в Кремле не верят в то, что в течение 2025 года будут применены весомые санкции против, так называемого, теневого флота и не будет реальной попытки опустить цену на нефть до критических для россиян 50$ за баррель (российский бюджет сверстан, исходя из цены почти 70$ за баррель). Это на самом деле, неплохая для нас история, потому что до сих пор так открыто никто не считал Трампа слабаком.

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2. В этом контексте, важно понимать: провокация россиян с перерезанием электрического кабеля в Балтийском море - это одновременно и пробный шар, и попытка поднять ставки. Если после этого не последует реакции со стороны США и ЕС (прежде всего США), Путин убедится, что теневому флоту ничего не будет угрожать (напомню: 60% экспорта нефти РФ - это балтийские порты). И что не менее важно: если не будет весомой реакции, Путин еще раз убедится, что Трамп слабак, а его формула "мир через эскалацию" - филькина грамота.

3. Не надо забывать, что прежде чем перейти в нынешнее контрнаступление, Россия провела консультации с Китаем (визит Медведева в Пекин, был прежде всего консультациями). И получила молчаливое согласие на две базовые вещи: Китай, как минимум в первой половине 2025 года не перекроет поток товаров двойного подчинения и Китай не задушит в объятиях КНДР по поддержке России.

4. Отдельно надо обратить внимание на то, что заявления Трампа о Канаде, как 51 штате, Панамском канале и покупке Гренландии - это часть торговой войны с Китаем. В понимании Трампа - все эти территории являются частью "заднего двора США" и там точно не место Китаю. По сути, это такая себе новейшая или, точнее, обновленная доктрина Монро. Что здесь важно для нас, так это то, что судя по всему, в Кремле считают, что за всеми этими вещами (плюс Боижский Восток) Трамп не заметит (забудет) о России и Украине.

Я считаю, что позиция Путина во многом утопична, однако стоит помнить о нескольких важных аспектах:

- Я уже писал ранее, что Путин выйдет на переговоры с идеей финского сценария (Украина отказывается официально от части территорий) и на первом этапе (январь - февраль, как минимум, будет отказываться от любых других предложений. И именно поэтому, американцы пока не спешат со стартом этих самых переговоров;

- США вряд ли в этот период будут уменьшать нам помощь;

- Ключевой вопрос наших переговоров будет лежать в плоскости отношений США-КНР. И мы и РФ являемся одними из прокси в этом противостоянии.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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