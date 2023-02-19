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Путин решил, что Пригожина стало слишком много

Илья Пономарев

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг., единственный, голосовавший против аннексии Крыма РФ

19 февраля 2023, 06:23
Пригожин реализовывает "русскую национальную мечту", то есть дает возможность людям, которые попали в тюрьму, искупить кровью.
Путин, Пригожин, Пономарев,
Пригожин о частных армиях в РФ / Главред, сайт Кремля, соцсети

Практически все важные структуры начали формировать свои подразделения. Сам Пригожин делает все возможное для того, чтобы было больше подобных подразделений, потому что тем самым он создает свою сеть влияния внутри России. В сферу влияния ЧВК "Вагнер" входят еще и подразделения губернаторов. Точнее, они не столько губернаторские, а региональные, но создаются под эгидой губернаторов, поэтому они тоже имеют определенное отношение к таким подразделениям.

Но в качестве конкурирующих структур есть и ведомственные подразделения. Например, такие есть в Газпроме – они создаются как охранное подразделение для различных объектов (трубопроводы и т.д.), но, тем не менее, оно тоже военизированное подразделение. Есть свое подразделение и у Шойгу. Но, так или иначе, наиболее боеспособные подразделения – это пригожинское и кадыровское.

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Пригожин реализовывает "русскую национальную мечту", то есть дает возможность людям, которые попали в тюрьму, искупить кровью – выйти оттуда, получить свободу, при этом якобы "послужив Родине". Поэтому то, что делает Пригожин, не является непопулярным в обществе. Скорее, наоборот, и это и создает политические риски внутри РФ, поскольку Пригожин делает то, что молва потом разносит и показывает его чуть ли не Робин Гудом – разбойником, который якобы за страну и справедливость.

Приостановка набора в ЧВК "Вагнер" – это аппаратная борьба внутри российской власти. По-видимому, Путин решил, что Пригожина стало слишком много, и таким образом решил притормозить рост его влияния. Других объяснений тут вряд ли можно дать.

Илья Пономарев
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