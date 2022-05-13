Путин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТО

Россия созывает саммит ОДКБ в Москве / kremlin.ru

16 мая Россия созывает саммит ОДКБ в Москве в ответ на действия Финляндии о подаче заявления на вступление в НАТО.

Страны-члены ОДКБ могут собраться, этого им никто не запрещает, но каких-либо действий я не представляю. Если еще в начале войны, когда еще не было понятно, чем она закончится и многие считали, что Россия сможет добиться прогресса, то сейчас, когда война затянулась и многим стало ясно, что Россия не является той силой, которой она себя позиционировала, сопротивление стран ОДКБ будет гораздо выше.

Участие любой из стран-участников в войне на стороне России - это слишком рискованно, дорого и токсично. Кроме того, нет никакого повода. Ведь ОДКБ может реагировать, если произошло нападение на страну-члена. Россия даже не признает, что это война - соответственно, пока этого не произошло, нельзя говорить о том, что другие страны чем-то обязаны России.

Россияне могут угрожать и заявлять как хотят, но маловероятно, чтобы они сами напали на Финляндию или Швецию. Потому что это будет означать прямое нападение на Альянс и повлечет более сильную реакцию Запада. Россия проиграет в такой войне - у них нет ресурсов, чтобы достигнуть военных целей в Украине, не говоря уже о нападении на другие, технологически более развитые страны.

Тем более, что вступление этих двух стран существенно не меняет расклад сил между Западом и Россией, поскольку Финляндия и Швеция и так были тесно интегрированы в западные евроатлантические структуры и в принципе их вступление в НАТО всего лишь формализует существующий расклад.

НАТО уже давно у границ России, особенно если посмотреть на Калининград или Польшу, страны Балтии.

Потому реагировать серьезнее, чем заявлениями или ответными санкциями Россия не будет. Скорее всего, это делается для идеологической накачки внутренней аудитории. Ведь то, что сейчас делает Россия, так это отчаянно пытается объяснить населению, почему они должны реагировать на то, что РФ много лет называла "красной линией".

Со стороны российского руководства это большая ошибка, потому что можно как угодно объяснять народу зачем вводят ответные санкции или почему нужно терпеть. Но накачивать людей угрозами удара и потом ничего не сделать - очень опасно.

Потому что это ставит Путина в ситуацию, в которой он будет вынужден действовать. Кроме того, военно-агрессивная риторика усиливает маргинальные группы в России, которые ранее не доминировали в политическом пространстве РФ - последователей Дугина и других сект. В долгосрочной перспективе раскручивать такие месседжи пагубно для России, потому что, во-первых, это неправда, а во-вторых, это ничем хорошим, прежде всего для Путина, это не закончится.

Читайте такжеИстерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТОЭто способствует поляризации. Любая война обостряет эмоции, внутренние политико-идеологические противоречия. Кроме того, усиливаются радикалы. Нынешнее политическое руководство России - это еще не радикалы, а истеблишмент. Это люди, которые стояли у истоков постлиберальной России после 90-х - они предсказуемы и их знают на Западе.

Но есть и радикалы - например, правые националисты, которых Путин всегда старался держать на дистанции. А в условиях кризиса именно их голоса могут быть слышны. И это - главная внутренняя угроза для Путина, особенно с учетом того, что либерально-демократическая часть оппозиции, среди которых и сторонники Навального, зачищена.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда