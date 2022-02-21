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Путин признал суверенитет "ДНР/ЛНР": что это значит и чего ждать

Анатолий Гриценко

Экс-министр обороны и бывший народный депутат, глава политической партии "Громадянська позиція"

21 февраля 2022, 22:52

Широкомасштабного наступления не будет, а вот локальные провокации на востоке и юге - весьма вероятны.

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Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе / Reuters

Новые реалии.

Путин признал суверенитет "ДНР/ЛНР" и подписал договор о дружбе и взаимной помощи. Нет сомнения, что российский парламент проштампует эти решения Путина, возможно, прямо завтра. Это новые реалии.

1) Минские договоренности можно забыть.

2) Путин будет присутствовать в ОРДЛО теперь открыто/официально, мантра "ихтамнет" уже неактуальна.

Читайте такжеПутин хочет напугать своим безумием3) Российская военная помощь ОРДЛО теперь не будет скрываться, наоборот - нас ею будут пугать.

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4) Текстов подписанных указов и договоров мы еще не видели, поэтому неясным вопросом остается, в каких географических пределах Путин признал ДНР/ЛНР? По нынешней линии разграничения? Или по административным границам двух областей, включая подконтрольную нам территорию?

5) Если последний вариант, то тогда стоит ожидать угроз/ультиматумов Путина и возможного военного наступления на востоке до захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей.

6) Что будет делать Запад? Наверняка введет против России санкции, но они не изменят решение Путина. Наверняка будет помогать нам для сдерживания дальнейшего движения Путина вглубь территории Украины.

Читайте такжеИван Яковина. Украина близка к победе над РФ7) Что сейчас делать нам? То, что делали до сих пор, только более активнее: укреплять армию, укреплять экономику, укреплять единство внутри и в отношениях с ключевыми партнерами. Строить новую прочную границу на востоке, усиливать резерв и территориальную оборону, оснащать армию новой техникой. Быть готовыми в ближайшее время защищать восток и юг страны от возможных провокаций и территориальных посягательств. Широкомасштабного наступления - не будет, а вот локальные провокации на востоке и юге - весьма вероятны.

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Анатолий Гриценко Владимир Путин ЛДНР
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