Путин по своей тупости перезапустил экономику США: почему Штаты дважды выигрывают от войны в Украине

Путин дал США возможность занять суперпозицию, как во времена Первой и Второй мировых войн.
Украина получает все больше тяжёлого вооружения с Запада, которое помогает развернуть баланс сил в нашу пользу. Это даёт твёрдую уверенность, что Украина устоит перед атаками России.
При этом, передавая вооружение Украине, американцы и европейцы начинают перевооружать свои армии более новыми образцами. Военно-промышленный комплекс Запада получает мощнейший толчок в этой войне. А ВПК – это ядро сложной экономики.
Путин по своей тупости сейчас запустил перезапуск американской экономики, которая выигрывает дважды.
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Во-первых, от того, что сейчас европейцы, сбрасывая старое советское оружие Украине, закупают взамен новое американское и европейское. Выгода экономическая и геополитическая, потому что привязка к обслуживанию американского оружия даёт привязку к США.
Во-вторых, нестабильность в Евразии делает США тихой гаванью для капитала, что позволяет лучше пройти опасные рифы глобального экономического кризиса.
Например, сейчас Европа строит инфраструктуру СПГ, что позволит в течение 10 лет полностью заменить российский газ американским.
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Короче говоря, Путин дал США возможность занять суперпозицию, как во времена Первой и Второй мировых войн, когда США и позицию имеют, но на старте войны не в прямом конфликте находятся. И могут реализовать преимущество, находясь в стороне от Евразии, погружающейся в турбулентность.
Ай да Путин, ай да стратег!
Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего