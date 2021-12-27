Путин отправил к Лукашенко "тяжеловеса"

Россия сужает поле для манёвра окружения Лукашенко / Reuters

В Беларуси новый посол России — кремлёвский тяжеловес Борис Грызлов. Человек, который был одним из ключевых управленцев в период усиления Путина, позже руководит парламентом и партией власти. А в последнее время работал одним из кураторов войны на Донбассе и руководителем крупнейшего холдинга российского ВПК.

Посол с внушительным бэкгаундом и прямым выходом на Путина. Это серьёзно. Его задачи не менее серьёзны: обеспечить трансформацию беларуской политической системы, создать поле для взращивания альтернатив Лукашенко и воспрепятствовать попыткам официального Минска искать альтернативы российскому влиянию. Ну и, параллельно работать с беларускими элитами, национальным бизнесом.

Читайте такжеУ Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"К слову, традиции отправлять "тяжеловесов" для подготовки почвы к важным событиям у РФ есть. События в Крыму, позже на Донбассе были, среди прочего и результатами деятельности двух "тяжеловесов" - Виктора Черномырдина и приехавшего ему на смену Михаила Зурабова.

Россия сужает поле для манёвра окружения Лукашенко. Создаёт центр принятия решений в Минске (перенося часть вопросов с линии Лукашенко-Путин на посольство). Беларуским властям будет сложно. Но это не даёт шансов для их оппонентов. За исключением вариантов, когда те готовы к одному из двух принимаемых Россией состояний: полной лояльности либо состояние воодушевлённого идиота.

Возможно ли иное? Да, но это не зависит от имени посла РФ. Это зависит от проработки идей по внешней политике, определение формата отношений с Россией в случае перехвата власти. И идеи как укрепить страну изнутри, дабы минимизировать риски от игры "восточного соседа". И вот когда ты выходишь с чётким видением своего места, целей, задач, с тобой начинают считаться.