Путин ошалел от безнаказанности

На Россию никто не нападал, ей никто не угрожал.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Последнее слово Скобова в суде (он собирается это сказать, если дадут).

Я воспитан в Советском Союзе в убеждении, что когда на мирных людей нападает злобный и жестокий агрессор, надо брать в руки оружие и идти сражаться. А если ты сам не можешь держать в руках оружие, помогай тем, кто сражается, призывай к этому других.

Вся моя публицистическая деятельность – это призыв идти сражаться с агрессором, напавшим на Украину, помогать ей оружием и боеприпасами. Я рассматриваю себя как участника вооружённого противостояния агрессору. В ракетах и снарядах, уничтожающих захватчиков, есть и моя малая толика. И я беру на себя ответственность за каждого уничтоженного оккупанта.

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На Россию никто не нападал, ей никто не угрожал.

Это нацистский режим Путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия его главарей, из-за нечеловеческой жажды власти надо всем вокруг.

Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. Они – выродки, отребье, нацистская нечисть.

Виновность нацистской диктатуры Путина в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны очевидна и не нуждается в доказательствах. Точно также не нуждается в доказательствах наше с вами право на вооружённое сопротивление агрессору на поле боя и в тылу агрессора. Да, и смешно было бы ждать такого признания от режима, бросающего людей в тюрьмы лишь за слова морального осуждения агрессии. Все возможности легального протеста против агрессии путинской России уничтожены.

Мои призывы к вооружённому сопротивлению власти агрессора квалифицируют по статье о терроризме. Я не стану спорить с властями агрессора, даже если они станут квалифицировать мои действия по статье о педофилии. Суд в России давно доказал, что является придатком нацистской тирании и искать у него справедливости бессмысленно. Я никогда не встану перед этими людьми – прислужниками убийц и мерзавцев. Мне не о чем с ними спорить. Пусть за меня с ними говорят пушки.

Я не вижу смысла спорить с марионетками диктатуры о том, насколько добросовестно они применяют свои законы. Это в любом случае законы тоталитарного государства, направленные на подавление несогласия. Я не признаю эти законы и не буду им подчиняться.

Я также не буду обжаловать никакие решения и действия представителей нацистской власти. Я не нуждаюсь в милости моего вооружённого противника.

Путинская диктатура может меня убить, но она не сможет заставить меня отказаться от борьбы с ней. И где бы я ни находился, я буду продолжать призывать честных россиян присоединяться к ВСУ, я буду продолжать призывать к ударам по военным объектам в глубине территории РФ. Я буду призывать цивилизованный мир нанести стратегическое поражение нацистской России. Я буду доказывать необходимость военного разгрома режима нового Гитлера.

Путин – это новый Гитлер, ошалевший от безнаказанности, упившийся кровью упырь. И я не устану повторять: "Раздавите гадину!"

Смерть Путину, убийце, тирану и подлецу!

Смерть российско-фашистским захватчикам!

Слава Украине!

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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