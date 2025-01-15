Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?

Все понимают, что выборов в Беларуси нет с 2005 года.

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Александр Лукашенко / Скриншот Пул Первого

Каковы сейчас настроения в Беларуси накануне выборов? Полное ощущение апатии, как когда-то при советской власти, когда людей, например, загоняли на празднование 1 мая. Люди смотрят на происходящее и думают: "Ну надо — ладно, выйдем. Но если бы нас не трогали, было бы вообще замечательно."

Все понимают, что выборов в Беларуси нет с 2005 года. Тогда сложился негласный социальный договор между властью и народом: власть обеспечивает минимальный комфорт — доступное жилье, кредиты, поездки в Турцию или Египет, — и как можно меньше вмешивается в личную жизнь. В ответ народ не задаёт лишних вопросов.

Но в 2020 году эта традиция была нарушена. Массовые протесты стали для Лукашенко настоящей травмой. Он ведь привык, что выборы проходят "гладко": в 2005-м, 2010-м, 2015-м "прокатило", мол, почему в 2020 году всё пошло иначе?!

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С момента начала протестов волна репрессий не прекращается до сих пор. До 2020 года в Беларуси существовали три основных группы влияния: националисты, условные "БССРовские" (близкие к Лукашенко), и "русскомирные" — сторонники поглощения Беларуси Россией, составляющие около 5–7% населения.

Волна репрессий привела к арестам порядка 45 тысяч человек по политическим делам. По самым скромным подсчётам, от 700 тысяч до 2 миллионов человек покинули страну, и в основномносители национального нарратива – те, кто мечтал о свободной и демократической Беларуси. И этот процесс продолжается.

Люди видят эту безнадёгу и бесперспективность. В общем-то, многие из тех, кто более-менее талантлив и рассчитывает на себя в плане создания бизнеса или устройства своей жизни на новом месте, продолжают уезжать из Беларуси.

Лукашенко в очередной раз этим озаботился и власти Беларуси думают, что бы такого вредного придумать, чтобы усложнить выезд. Им не нравится, что те, кто отправляется на заработки временно, в итоге начинают перевозить туда свои семьи и окончательно обосновываться за границей. Они понимают, что из страны уезжает трудоспособное население, которого и так немного.

Согласно оценкам, в Беларуси порядка 4 150 000 трудоспособных жителей. И если считать, что уехали в основном представители активной части общества, то получается, что работать в стране просто некому. Вот оно, "лукашенковское счастье".

Народ буквально загоняют на акции. Если заметили, бюджетников заставляют выходить, создавая видимость массовой поддержки – мол, Лукашенко не сам идет не выборы, а народ требует.

Судя по всему, у Лукашенко есть несогласованность с Путиным – в 2020 году он обещал, что больше не будет выдвигаться на пост президента, и пойдет по "назарбаевскому сценарию". Но события, которые произошли с Назарбаевым, стали для Лукашенко тревожным сигналом. Он внимательно это оценил и понял, что такой сценарий для него неприемлем.

Лукашенко создал те же инструменты, что и Назарбаев: назначил себя руководителем Всенародного собрания, определив этот орган как высшую государственную структуру, формально даже выше президента. Однако сейчас он понимает, что если отпустит ручное управление страной, то это может привести к катастрофическим последствиям для его клана и семьи. Поэтому, похоже, он решил удерживать обе должности, не выпуская ничего из рук.

Сергей Бульба, специально для Главреда

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