Купянское направление: как продвигается фронт

Расширение зоны требует большего ресурса, а обеспечение через Оскол усиления правобережной группы РОВ это ещё тот геморрой.

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С 23 на 24 ноября 2024 первым диверсионным группам РОВ удалось высадиться и закрепиться на правом берегу речки Оскол. Произошло это сначала к югу от Новомлинска, затем зона расширилась плацдармом к югу от Двуречной к 30 ноября.

Фактически, под эту попытку расширения зоны контроля на правом берегу были подвязаны подразделения 69-й МСД 6-й ОВА. К 3 декабря у Новомлинска РОВ были выдавлены, а вот у Двуречной у оккупантов расширение зоны контроля продолжилось. В настоящее время эта зона тянется от Двуречной до Западного, с явным намерением РОВ физически контролировать трассу Р-79, которая сейчас простреливается с занимаемых россиянами позиций как-раз на вышеупомянутом участке.

Общая площадь захваченной территории по правому берегу Оскола с 23 ноября 2024 по 15 января 2025 составила около 8 км².

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Расширение, мягко говоря, довольно неспешное, примерно по 100-150 м² в сутки, сопровождаемое серьёзными потерями в составе 69-й МСД, но тут следует отметить тот факт, что в тех рельефно-ландшафтных особенностях, которых оказывается РОВ, положение у них, мягко говоря, даже с выходом на Р-79, процесс не столько ускорит, сколько создаст проблемы.

Расширение зоны требует большего ресурса, а обеспечение через Оскол усиления правобережной группы РОВ это ещё тот геморрой. Да, кажется, что если РОВ удастся выйти на Р-79 и продвигаться вдоль основной трассы на юг, через Кондрашовку к Купянску, то там, около 16 км пути. Но это практически открытое, простреливаемое пространство, что для пехотных порядков 69-й МСД, не имеющих достаточной поддержки техникой, что и понятно, завершается пополнением статистики потерь.

Движение же по прямой сопряжено с высокими потерями, после выхода из укрытия, которым для РОВ служат лесохозяйства Варнянское и Парнянское.

Поэтому, да, выход на правый берег Оскола РОВ смогли закрепить, но говорить о том, что они смогут там накопить ресурс, способный закрыть правобережный Купянск, я бы не стал. Кроме того, пример Новомлинска показал, что нейтрализация российских плацдармов на правом берегу Оскола это вопрос времени.

И тут сложно не вспомнить север Харьковщины, Волчанск и Липцы. Мой материал, относительно того, почему сохраняется эта метастаза на севере области, многих разозлил, поскольку он в себе содержал выводы, большинству непонятные и неприемлемые. А именно – северная метастаза сковывает неповоротливую белгородскую группировку РОВ, регулярно её истощая потерями и вынуждая командование сосредотачивать резервы и поступающий новый ресурс, не только на другие направления, но и на эти, не дающие никакого результата с мая 2024 года.

То есть, абсолютно бессмысленное присутствием на протяжении 9 месяцев на участке, без какой-либо перспективы, но с регулярными потерями, как в живой силе, так и в технике. И не вперёд не могут идти, и бросить всё, дать ход назад тоже не могут. И в некотором смысле, правобережный плацдарм РОВ в районе Двуречной, мне очень напоминает именно такой вариант. Только в случае с суицидниками 69-й МСД, у них за спиной не границы россии, а река.

Далі буде!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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