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Путину нужна эффектная победа в Украине

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

1 апреля 2022, 12:57

Россия перебрасывает силы на восток. Если у них получится, они снова пойдут на Киев или Одессу - угроза никуда не делась.

Владимир Путин
Владимиру Путину нужна безоговорочная победа в Украине, чтобы предподнести ее россиянам / Фото Reuters

Отступление от Киева не должно быть причиной эйфории, Путин не может выйти из Украины без эффектной победы, чтобы внутренней аудитории объяснить, почему они "победили". Поэтому наш восток ждут очень жаркие недели.

То, что происходит в Мариуполе, за гранью вообще. Вся Украина должна будет поклониться этим 7000 человек, которые поломали все планы Путина. России нужно будет показать или взятие Мариуполя, или котел на Донбассе, или выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. А исходя из этого они уже будут формировать или не формировать переговорные позиции. Они поняли, что не могут достичь результата распылив силы, потому теперь концентрируют их на Донбассе и Слобожанщине.

Если у них получится на востоке, то они вновь пойдут на Киев или Одессу. То есть, угроза никуда не делась. Смотрите на происходящее сквозь логику длинной воли. Ненависть Путина к Украине никуда не денется, заключим мы перемирие, не заключим.

Поэтому перестаньте впадать в эйфорию. Россия быстро учится и делает выводы из своих ошибок и входит в состояние мобилизации. Это их естественное состояние, они так долго визжали о состоянии осажденной крепости, что вот к нему пришли.

И в этом состоянии они обоснуют все. И, наоборот, в Украине многие решили, что вот-вот все закончится. Все только начинается. А мы еще даже не приступили к построению социальной организации, которая соответствует этому вызову. У нас нет военной экономики, планов по развитию военной экономики, перестройки всего, исходят этой реальности.

Читайте такжеРоссия готовится ко второму раунду войны: отменяется ли штурм КиеваУкраина должна стать волом, который будет упрямо тянуть эту лямку. Мэмы надоедят, эйфория притухнет, а лямку нужно будет тянуть год за годом, чтобы выжить. Нам светят только кровь, пот и слезы в следующие годы. Это будет цена за место под солнцем. Великие народы платят за это место по полной. Всегда.

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война в Украине Владимир Путин Юрий Романенко
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