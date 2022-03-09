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Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

9 марта 2022, 19:30

В результате войны, которую развязал Путин, российская экономика станет китайской экономикой. По сути, он сдает Россию Китаю.

Куски России, когда она развалится, подберет не Запад, а Китай
Китай поддерживает Россию в ее агрессии и подталкивает к пропасти, потому что именно там, на дне, ему РФ и нужна / Reuters

Мы привыкли считать Путина сумасшедшим. Безумным кровавым диктатором. Который два года сидел в бункере и окончательно спятил, читая произведения русских фашистов и фейковые реляции российских коррупционеров.

Но вот американская разведка говорит, что Путин не сумасшедший. Упоротый, но не сумасшедший. Что ж, последние события показали, что мы должны доверять разведке США. И что же, тогда считать Путина не сумасшедшим? Я готов. Да, я могу допустить, что Путин не сумасшедший. Но не спешите бросать в меня томатами. У меня есть просто другая версия. Единственная логическая версия.

Так вот, единственная логичная версия происходящего при том, что Путин не сумасшедший, это... Путин – китайский шпион.

Ну вот подумайте, кто сейчас выиграет? Китай противостоит Западу, коллективному Западу, но хочет холодного противостояния и не хочет разрушать экономику. Китай поглядывает на Тайвань и думает, можно или нет вернуть эту территорию силой. Но как проверить, что можно делать и что нет. Как не потерять, но и еще добыть, например, ресурсы.

И тут на арену выходит шахид Путина, который обтягивает себя поясом шахида с кадыровцев и псковских десантников и бросает себя под колеса танка. А Китай стоит в стороне и думает: получится у него хорошо, тогда можно забирать Тайвань, и Запад ничего не сделает. Не получится? Обидно, но Тайвань подождет, а вот дешевые российские ресурсы получить также приятно.

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И дальше Путин бросается на Украину, получает на орехи от украинской армии и полный пакет санкций от коллективного Запада. И это разрушает полностью ту модель экономики, которая была в России. Россия летит в пропасть и вылетает из цивилизации. А что ее ждет? Конечно, только Китай. Дешевые ресурсы, которые сможет покупать только Китай. И не надо повторять байки россиян, о том, что сейчас цена на газ вырастет, и Европа будет плакать. Цена на газ на рынке в Европе может взлетать до 3500 долларов, но Китай покупает при этом газ по фиксированным ценам – меньше чем 200 долларов. И сейчас будет продолжать это делать по таким же ценам, но чем дальше, тем большая доля российских ресурсов будет продаваться именно туда. То же будет с российской нефтью. Потому что Китай был единственным покупателем. И сможет максимально выкручивать руки.

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Что будет с крупным российским бизнесом? Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет уже. А будут только юани. Китайцы и выкупят все за бесценок.

В результате российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более, что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.

Что будет с российской финансовой системой? Решение Центрального Банка России свидетельствует, что они увидели глобальный размер трындеца. Кто придет туда? Юань. Один большой юань.

И все это не отменяет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи. А кто будет подбирать ее куски? Правильно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем. Нет, Китай заберет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.

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Конечно, Китай сейчас потому и поддерживает Россию. Поддерживает ее политически в мире. Повторяет тезисы о злых бандеровцах и т д. Китай подталкивает Россию к пропасти. Потому что она ему там, на дне, и нужна. И не видеть этого в России невозможно.

Мог бы не безумный диктатор в один день сделать свою страну такой слабой и отдать своему соседу. Разве что он очень – очень глуп. Или китайский шпион.

Итак, на самом деле, если сейчас русские ищут повод задушить сумасшедшего диктатора, совершить переворот или что-то другое, то у них есть железный повод. Путин разрушает не только города Украины и жизни украинцев, но и будущее России. За такое не только можно, но и нужно трубкой по голове…

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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война в Украине вторжение России санкции против России Сергей Фурса новости Китая Россия
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