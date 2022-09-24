Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери власти, считает Романенко / Reuters

Реальная суть мобилизации Путина. Логика эскалации.

Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери власти. Когда Путин начинал войну 24 февраля, то он исходил из того, что Китай, старая Европа и даже США не будут противиться поглощению Украины. Договорённости с Си Цзиньпином позволили ему перебросить большую часть боеспособных частей с Дальнего Востока. Это оголило фланги России, что было некритично в понимании Путина в случае успеха в Украине. Однако уничтожение кадровой армии России в Украине поставило Путина перед экзистенциальными вызовами.

Во-первых, многие внутри РФ начали понимать, что Россия терпит поражение в войне с Украиной и это поставило вопрос легитимности режима Путина в недалёком будущем. Чекисты поняли, что они реально могут потерять власть.

Во-вторых, ключевые внешнеполитические партнёры Путина - Китай, Германия и др, принимавшие уничтожение Украины в качестве необходимого зла за формирование нового мирового порядке, вдруг оказались перед фактом слишком высокой цены, которую они не готовы платить. Путин стал слишком токсичным, чтобы дальше идти в фарватере его кровавых экспериментов. Саммит ШОС зафиксировал геополитическое одиночество России. Китай и Индия открыто сказали, что с войной надо заканчивать. И Москва осознала, что оголенные фланги стали проблемой. Путин понимает, что если Запад решится на утилизацию России, если Китай станет частью сделки с Западом, то разгром будет быстрым и тотальным.

Поэтому поспешная мобилизация стала единственным возможным ответом для Путина. Поскольку он не хочет останавливать войну на условиях Запада, то необходима большая масса пушечного мяса, чтобы закрыть весь огромный периметр России. Путин договорился с Си Цзиньпином, как Сталин с Гитлером, но это не гарантирует, что удара в спину не будет. Вот почему Путин начал плохо организованную мобилизацию.

Мобилизация - это инструмент сохранения власти. Превращение России в новую КНДР - модель сохранения власти.

Чекисты понимают, что стратегически они проиграли, потому они хотят гарантии - сохранения власти. Такая гарантия одна - автаркия. Только автаркия в духе КНДР позволяет в их понимании сохранить власть.

В этом плане мобилизация запускает машину утилизации несогласных. Мобилизация - это 1937 год по-путински. И она будет использоваться именно в таком ключе. Чекисты хватают протестующих и сразу отправляют на фронт. Нарратив о том, что Россия ведёт войну с Западом означает, что мобилизация будет длится бесконечно, пока не закончится такой конфликт. То есть конец войны с Украиной не закончит мобилизацию в России. Она будет длиться, пока чекисты не почувствуют, что угроза утери власти исчезла.

В этом плане тактические ядерные удары по Украине решают задачу продвижения России к статусу КНДР. Поскольку для внутреннего пользователя они закроют все возможные альтернативы. Россия закроется для мира за железным занавесом. Для США этот вариант хуже, чем смена режима власти в России, которая приведёт в Кремль условного Навального, который заключит антикитайский пакт с Западом. Но если чекисты устоят, то вариант Россия - КНДР Евразии тоже неплох, потому что отрежет Китай от ресурсов России и альтернативного доступа в Европу по суше. В этом случае США и Китаю придётся договариваться. И не исключено, что за счёт России.

Резюме:

Путин имеет возможность выйти из войны на условиях Запада не позже конца ноября.

До того момента Россия бросит новую плохо обученную армию, чтобы удержать захваченные территории и усилить переговорные позиции, если Путин пойдет на переговоры в ноябре.

Захлёбывание новой волны повысит мотивацию применить тактические ядерные удары. Потому к их угрозе надо относиться реально. Применение ЯО повлечёт за собой более глубокое вовлечение США и союзников.

Россию исключат из СБ ООН и возврат Россию в цивилизацию будет привязан к её денуклеариазации, денацификации и демилитаризации.

Украина получит статус Южной Кореи - государства- фронтира в составе НАТО и ЕС.

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