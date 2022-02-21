Путин хочет напугать своим безумием

Владимир Путин / Reuters

Поймите, этот лицемерный мерзавец играет свою игру. Он нагло лжёт, манипулирует, подменяет понятия и оправдывается. И хочет напугать своим безумием.

Да, он ждет того, что люди испугаются и поддадутся панике. Нам нельзя играть по его правилам. Не надо его радовать. Нам нужно идти согласно своему плану и побеждать.

Читайте такжеПутин признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе"Поэтому усиляем ЗСУ. Верим в ЗСУ. Помогаем ЗСУ. А ещё, верим в себя и Украину. И объединяемся. Как там в поговорке? "Гуртом і батька легше бити". А уж вражину и подавно!

Кстати, после слов Путина "Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины" я в очередной убедился, что он окончательно шизанулся.

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Но это не лечится. Это совок головного мозга.