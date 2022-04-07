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Путин готовит для себя выход из гаагского тупика

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

7 апреля 2022, 12:25

В России любая критика Путина или войны – это срок. И нынешняя критика Путина - неубедительная попытка бункерного поиграть в "доброго полицейского".

Владимир Путин
Для Владимира Путина готовят оправдание за войну в Украине / Reuters

Путин начинает дистанцироваться от начатой им войны против Украины. Это особенно видно по внезапной суперактивности Гиркина, который ежедневно записывает по несколько эфиров на тему того, что Украина должна быть уничтожена, иначе погибнет Россия.

При этом чуть ли не матом кроет друга Путина – Пескова, да и самого Путина обвиняет чуть ли не в предательстве. Прямо не Гиркин, а отчаянный оппозиционер. Это весьма забавно наблюдать, если учесть, что оппозиция в РФ давно уже невозможна в принципе.

Любая критика Путина или войны – это срок. Как это было с Навальным. Системная оппозиция режиму Путина – смерть. Как это было с Немцовым. И тут вдруг Гиркин, призывающий к мобилизации, войне до победного конца, обвиняющий путина в трусости…и живой. Не правда ли, странно?

Еще один "нанайский мальчик" Путина – Кадыров. Тупое животное тоже наезжает на любимого попугайчика Путина – Пескова, и тоже что-то бормочет дон о войне с "нациками". И Путин не только его не наказывает, но даже присваивает очередное клоунское звание.

Для чего все это? Это начало кампании по отбеливанию Путина, прежде всего, за пределами РФ. Продвигается немудреный тезис о том, что население РФ настолько агрессивно, что Путину приходится его сдерживать. И если бы не сдерживал, эти обезьяны уже начали бы третью мировую войну.

Интересная попытка. Но неубедительная. Понятно, же, что все эти собачки гавкают на Пескова лишь потому, что это разрешил Путин. Решивший поиграть в "доброго полицейского". И попытка эта говорит о том, что Путин готовит лично для себя пути выхода из гаагского тупика. Не исключено, что скоро будет "раскрыт" некий заговор силовиков, которые ввели в заблуждение и чуть ли не заставили Путина начать войну с Украиной. И тогда посадят или убьют и Шойгу, и Нарышкина, и того же Гиркина. Но Путина это не спасет. Мир не настолько наивен.

viber
война в Украине
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