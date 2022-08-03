Путин готов ставить немцев раком ради удовлетворения своего садизма

Герхард Шредер / УНИАН

Заявления Шрёдера - это очевидный зондаж Кремля. Путину кровь из носу сейчас надо было остановить войну, чтобы перегруппироваться, провести "референдумы" на новых оккупированных территориях, вбить клин между США и Европой, играя на страхах по поводу энергетического кризиса. А Шрёдер уже настолько токсичный даже в Германии, что в принципе тут особо говорить нечего.

Ясное дело, что часть деловых кругов Германии с удовольствием реализовала бы сценарий Шрёдера. Но США, а не Германия определяют темп войны и параметры выхода из неё. Германии придётся платить издержки за своё пагубное увлечение российскими энергоносителями. И похоже, что Германия приняла неизбежность сворачивания связей с Россией и делает системные шаги по уменьшению издержек.

Россия сейчас на растяжке в отношениях с Германией после того, как из Канады пришла турбина Siemens. Если Россия не начнёт поставки газа, то это будет прямым вызовом Германии. Тут уже невозможно пенять на Украину, поскольку факт прямого давления на Германию будет налицо. Слова Шрёдера о том, что Путин не против запуска СП-2 из серии демонстрации своей воли. Ведь Германия уже заявила, что не будет использовать СП-2. То есть Путин под предлогом того, что у СП-1 проблемы, хочет чтобы немцы пошли назад и дали заднюю. Это будет демонстрация силы и навязывание своего сценария преодоления энергетического кризиса в Европе. Но по факту такая логика может обозлить немцев, поскольку станет очевидно, что Путин готов ставить раком ради удовлетворения своего садизма.

С другой стороны, на фоне превентивных мер Европы по подготовке к зиме, после решений НАТО о статусе России как врага, решений G-7, Путин не может не понимать, что для России ситуация разворачивается в плохую сторону. Потому его дипломаты пытаются быстренько сколотить антизападный альянс. Отсюда это поездки в Иран, африканское турне Лаврова и т.д. Путину необходимо время для адаптации России под условия лобового конфликта с Западом. Потому он ищет варианты перемирия, которое использует для подготовки к новой войне. Однако, параллельно он зарядил мобилизационный план, который превращает Россию в аналог Ирана после исламской революция.