Психопат, нарцисс, садист

Владимир Путин / скриншот

"Инсайдер" опубликовал диагноз, поставленный Путину американским психиатром, нейробиологом, профессором Калифорнийского университета Джеймсом Фэллоном, специализирующимся на психопатических расстройствах личности и давно дистанционно наблюдающим российского диктатора. Он не сомневается в том, что Путин — типичный психопат. У него "расстройство личности кластера B — самое опасное... есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам по Клекли, но и к злокачественным нарциссам. Есть в нем и черты садиста".

Профессионал подтвердил то, что и так видно невооружённым глазом. Россией правит опасный безумец.

Читайте также"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз ПутинуЭто не первый случай в российской истории. Сталину независимые психиаторы тоже ставили тяжёлые психиатрические диагнозы. Однако безумие Путина тяжелее. Сталин был очевидный параноик, но у него работал инстинкт самосохранения, в опасной ситуации он умел отступать. Так было и во время большого террора, когда репрессии дошли до апогея безумия и стали угрожать дееспособности сталинского государства. Так было в Финской войне, которая была остановлена под угрозой вступления в неё Франции Великобритании. Так было и в различных послевоенных конфликтах с США: в Берлине, Иране, Греции и т.д.

Путин настолько капитально сошёл с ума, что у него не работает инстинкт самосохранения. Он не умеет в случае опасности отступать, а только повышает ставки в игре. Именно так он ведёт себя в противостоянии с Украиной и Западом. Ещё до 24 февраля было очевидно, что, если он начнёт широмасштабное вторжение, сломает в Украине себе шею. Однако Путин не только решился на эту авантюру, но не остановился даже тогда, когда все его ожидания и планы с треском провалились. Вопреки здравому смыслу и собственным интересам он на всех парах ведёт свою страну к краю пропасти, давя, как старик в деменции, вместо тормоза на газ. Так вёл себя только ещё один безумец-самоубийца у власти - Гитлер.