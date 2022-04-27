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Как кремлевский психопат публично унизил Генсека ООН

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

27 апреля 2022, 06:31

Мир имеет дело с появлением новой коалиции цивилизованных государств, смысл которой заключается в защите Украины и указания на место Кремля.

Владимир Путин, Антониу Гутерреш
Владимир Путин и Антониу Гутерреш встретились в Москве / Скриншот

26 апреля 2022 года произошли два события, которые будут иметь серьезные последствия для международных отношений, хотя, пожалуй, и не сразу, но уверен, что все это будет оценено со временем.

Первая - это символический разрыв с дипломатическим прошлым, который ознаменовал собой визит в РФ Генсека ООН Гутерреша. Там его, фактически, унизили, усадив за длинный стол и заставив выслушивать бред старого шизофреника, который рассказывал, что напасть на Украину его "заставил переворот 2014 года", а само напдение осуществлялось по "уставу ООН". Добровольно униженный диктатором, организатором геноцида и военным преступником Гутерреш - символ старых международных структур, которые опять показывают свою несостоятельность и даже вредность, ведь своей поездкой он лишь поднял статус бункерного психопата в собственных глазах.

И прямо противоположная вещь - саммит министров обороны более 40 государств в поддержку обороны Украины, состоявшийся на базе США в немецком Рамштайне. Вот где бурлила жизнь, где решались реальные проблемы и находились конкретные решения.

Фактически, мы имеем дело с появлением новой коалиции цивилизованных государств, смысл которой заключается в защите Украины, но эта защита уже очевидно переходит в вопрос указания на место для кремлевских психопатов и их безумное государство.

Все это логично вытекает из итоговых заявлений. США пообещали приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Остин сказал:"Украина четко верит, что она может одержать победу, и все здесь тоже верят". Министр обороны США заявил, что они "хотят усложнить для России попытки угрожать своим соседям".

Программа конкретная и реалистичная.

Очевидно, это стало ответом на героическое сопротивление украинского народа агрессору, и эта воля к свободе не осталось незамеченным.

Это также и результат работы украинской дипломатии. Сотни часов разговоров украинского политического руководства с лидерами дружественных государств, 26 обращений президента Зеленского в парламенты, многочисленные визиты руководителей дружественных к Украине государств в Киев во время войны - все это не могло не повлиять на процессы, которые происходят в мире.

Вместо безжизненных международных организаций - конкретная, порой жесткая дипломатия, направленная на то, чтобы достучаться не только до мировых правительств, которые часто бывают слишком консервативными и откровенно коррумпированными, но и к гражданам цивилизованных государств. Граждане слышат, и, как следствие, слышат и правительства.

Читайте такжеНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойСколько у Украины было проблем с Германией, которая продолжала играть "двойную игру", но, похоже, и на этом направлении наметился слом. Одним из значимых событий 26 апреля стало серьезное изменение в политике Германии, которая впервые за длительный период начала поставки тяжелого оружия в зону конфликта. Ллойд Остин назвал решение Германии передать Украине зенитные комплексы Gepard и провести учения "значительным шагом".

И вот уже министр Д. Кулеба говорит, что Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО, о чем недавно еще даже не шло речи. Еще один конкретный результат.

Думаю, все процессы, которые сейчас происходят вокруг Украины, будут иметь серьезные последствия и для мировой архитектуры. И довольно быстро. Что-то окончательно отомрет, что-то родится, но мир уже не сможет быть таким же, каким он был вчера.

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