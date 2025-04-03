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РФ совершила абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжения

Александр Коваленко
3 апреля 2025, 08:10
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В марте был установлен абсолютный рекорд применения россией по Украине дронов  Shahed-136, "Гербера" и прочих – 4 196!
РФ совершила абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжения
Атака Шахедов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот map.ukrainealarm.com

Так называемый глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Уолтцу был передан список объектов, которые якобы атаковала Украина во время "30-дневного прекращения огня".

Так же, так называемый глава МИД россии заметил, что Москва "продолжает соблюдать соглашение, несмотря на нарушения со стороны Киева".

…"продолжает соблюдать соглашение, несмотря на нарушения со стороны Киева"…

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Тут два момента…

Первый. Я как-то так и не видел нигде в открытых источниках содержания документа о "30-дневном прекращении огня", кроме как неких устных заявлений, между собой разнящихся по конкретике... То есть, договорённости сейчас заключаются на словах? Ну, в таком случае мы идём по пути ещё более фееричном, нежели с Будапештским меморандумом.

Второй момент – в марте был установлен абсолютный рекорд применения россией по Украине дронов Shahed-136, "Гербера" и прочих – 4 196! Четыре тысячи сто девяносто шесть!

Абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжения!

При этом интересна хронология и динамика налётов. В первую неделю марта РОВ применили – 903 дрона, во вторую – 840, в третью – 1 109, а в четвёртую неделю марта были применены рекордные уже в недельном исчислении - 1 344 дрона!

То есть, о каком прекращении огня идёт речь, если россия не только на протяжении всего марта продолжала удары по тыловой Украине, гражданским объектам, терроризируя и убивая гражданское население, но и наращивала, особенно со второй половины марта, этот террор!

Говорить можно что угодно, но язык цифр и фактов неоспорим.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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