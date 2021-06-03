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Провальный кейс: как из Шария лепят "оппозиционера в изгнании"

Анна Маляр

Юрист-криминолог

3 июня 2021, 06:34

Наиболее технически возможное в нынешней ситуации для Украины - лишь заочное осуждение, да и то, если не будут расследовать 10 лет

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Анатолий Шарий / скриншот с видео

Кейс Шария очень показателен в своей провальности. Его стоит внести в учебники по стратегическим коммуникациям как пример создания "оппозиционера в изгнании" из заурядной криминальной биографии.

Конечно, проще всего сказать, что кремлевские головы изобретательны и безжалостны в методах гибридной войны. Впрочем, если внимательно разобраться в деталях, то получится, что именно Украина создала "шария" и преподнесла этот медийный инструмент Кремлю на блюдечке с голубой каемочкой.

Произошло это не намеренно, а исключительно благодаря непрофессиональности и бессистемности обезвреживающих действий.

Читайте такжеСуд наложил арест на имущество Шария в Европе и России-журналистС 2011 по 2021 Украина хотела обоснованно привлечь Шария к уголовной ответственности по двум производствам, но из-за непрофессионализма так и не смогла этого сделать.

Под страхом превратиться из так называемого политического беженца в обычного преступника, человеку конечно пришлось демонстрировать политическую борьбу в изгнании со всеми, кто был в это время при власти в Украине. Потому что только демонстративная отчаянная политическая борьба дает шанс, что ЕС не выдаст его Украине. Поэтому 10 лет, которые медлила Украина, пригодились Шарию для разгона безумной политической активности.

Назад у него дороги нет.

Но вместо того, чтобы довести до конца начатые уголовные производства, в апреле 2019 г. Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Анатолия Шария, а также вернул его дело в отношении перестрелки в Макдональдсе на дополнительное расследование в прокуратуру. А в сентябре 2019 года решением Соломенского суда города Киева вернули на дополнительное расследование и сняли с розыска и по второму делу по ст. 383 Уголовного кодекса. Речь идет об обвинении в инсценировке покушения на самого себя. Определяющим критерием для суда стала необходимость проверки доводов подсудимого и его защитника о возможной фальсификации данного уголовного дела как одного из элементов его преследования в государстве, что стало следствием получения статуса политического беженца.

Не вижу смысла разбираться, какое звено здесь непрофессионально сработало - или на стадии досудебного расследования, или судебного, потому что это все государство, которое проиграло Шарию. Ведь производства были открыты еще в 2011 году - поэтому на расследование и доказывание вины было время.

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Собственно, как было время и на сотрудничество со странами ЕС. Скажем, Литва еще в 2015 году начала проверку по лишению Шария статуса политического беженца. Поэтому была возможность помочь всеми силами для ускорения процесса.

И вот сейчас якобы появился шанс на экстрадицию, ведь Литва лишила Шария статуса беженца. Впрочем, формально есть основания для отказа в выдаче, потому что ему объявили подозрение в государственной измене. А это не уголовное преступление, а преступление в сфере политики. То есть, с одной стороны - наконец деятельность Шария вызвала подозрение в государственной измене, с другой - мы должны понимать, что именно из-за этой статьи помогать нам никто не будет. А расследование тех преступлений, по которым мы могли рассчитывать на международную помощь, Украина проваливает. Поэтому, теперь все зависит от позиции и законодательства страны его пребывания - сейчас Испании, если он там.

Наиболее технически возможное в этой ситуации - лишь заочное осуждение, да и то, если не будут расследовать 10 лет - как это произошло с предыдущими двумя производствами.

Еще одна стратегическая ошибка - наши правоохранители и дипломаты не использовали повод для эффективной международной помощи, который был просто подарком судьбы. Речь идет об истории с обвинением в половом преступлении против ребенка (вероятно, племянницы). Там очень запутанная история. Обвиняла якобы сестра, которая живет в Нидерландах. По той истории в 2015 был иск Шария в Оболонский суд Киева против своей сестры. В иске было требование к сестре опровергнуть информацию о том, что он педофил и вор, а его сожительница Ольга Бондаренко занимается проституцией. Суд отказал Шарию в удовлетворении иска. Был еще один иск - в российский суд. Шарий обжаловал информацию, распространенную российским адвокатом о якобы уголовном производстве в Нидерландах. Российский суд удовлетворил иск Шария, но журналисты BBC не смогли отыскать данный иск в картотеке суда.

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Ради объективности добавляю: по этой истории есть еще решение суда в Нидерландах по которому сестра выплачивает Шарию компенсацию.

Но суть в другом:

История интересна в двух плоскостях.

- как повод наладить грамотное сотрудничество с полицией Нидерландов, странами ЕС, Интерполом и Европолом - и без всякой политики разобраться - было/не было;

- если все это правда, то есть повод нашим спецслужбам проверить, а вдруг не шантажирует ли нашего гражданина Российская Федерация.

Анатолий Шарий
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