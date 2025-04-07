На Ковчег Трампа пустят только богатых

Вернемся к идее Трампа трансформировать США в новый Глобальный Ковчег.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Думаю, не просто так одним из первых решений Трампа на посту президента стал запуск модели "золотых виз" за 5 млн дол.

Уже куплено 1000 таких "пропусков в американский рай" на 5 млрд дол.

Многие недооценивают это шаг, потому что смотрят на него крайне узко: типа ограниченное число богатых людей, купили визу, приехали в США, приобрели дома и на оставшиеся у них пару лимонов живут в Америке.

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Это крайне ограниченный взгляд.

Потому что богатый человек не просто купил "золотую визу", но перевез в Америку свой бизнес, стартапы, идеи, свою предпринимательскую энергию.

Он создаст в США новые компании, рабочие места, осуществит инвестиции и переведет в американские банки свой капитал.

И это все в совокупности намного больше 5 млн дол за право жить в Америке.

Настоящий план "Ковчег" выглядит именно так: приглашение богатых и закрытая граница для бедных.

Как в известном фильме-катастрофе, в котором богатые люди со всего мира получают сигнал о надвигающейся катастрофе и следуют в Ковчег где-то в горах Тибета.

Кстати, идея Трампа касательно борьбы с нелегальными мигрантами, сокращения возможностей стать легальным мигрантом и строительства стены на южной границе - это в какой-то степени превентивная мера.

Под будущие миграционные потоки - а они будут большими.

На Ковчег пустят только богатых. И немного бедных в финале в качестве катарсиса гуманности. Голливудский стандарт.

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Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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