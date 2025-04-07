Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремля

Важнейшей задачей для русской науки является не "космос" и не коллайдеры, а обеспечение бессмертия Путина. Не случайно всеми работами в этом направлении рулит дочка упыря — К. Тихонова и её "научный" фонд "Иннопрактика", который полностью подмял под себя все активы Академии Наук РФ.
Параллельно фонд работает над "раскодированием русского генома", обезвреживанием "биооружия против русских" и тому подобной ахинеей. Академические старички давно легли под коалицию оккультистов. Они, на всякий случай, боятся гнева всех "башен" Кремля — как "ковальчуковской", так и "тихоновской".
Если завтра русским академикам прикажут найти способ ударить "калибрами" по четвёртому кругу ада, то они немедленно сядут разрабатывать координатную сетку геенны огненной.
Включить физиков, химиков, биологов, антропологов АН РФ в процесс варки тихоновского эликсира бессмертия оказалось плёвым делом. Поначалу процесс шёл очень бодро, а сейчас возникла пауза: академики ищут сушёный язык Василиска и ресницы демона — так как без этих компонентов отвар не будет эффективен.
Кто такой Александр Невзоров?
Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред