Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремля

Научная фантастика стала государственной политикой: Тихонова руководит академиками, ищущими рецепты из демонологии вместо формул для прогресса.

https://opinions.glavred.info/eliksir-dlya-upyrya-kak-rossiyskaya-nauka-varit-bessmertie-dlya-kremlya-10653626.html Ссылка скопирована

Екатерина Тихонова / Скриншот

Важнейшей задачей для русской науки является не "космос" и не коллайдеры, а обеспечение бессмертия Путина. Не случайно всеми работами в этом направлении рулит дочка упыря — К. Тихонова и её "научный" фонд "Иннопрактика", который полностью подмял под себя все активы Академии Наук РФ.

Параллельно фонд работает над "раскодированием русского генома", обезвреживанием "биооружия против русских" и тому подобной ахинеей. Академические старички давно легли под коалицию оккультистов. Они, на всякий случай, боятся гнева всех "башен" Кремля — как "ковальчуковской", так и "тихоновской".

видео дня

Если завтра русским академикам прикажут найти способ ударить "калибрами" по четвёртому кругу ада, то они немедленно сядут разрабатывать координатную сетку геенны огненной.

Включить физиков, химиков, биологов, антропологов АН РФ в процесс варки тихоновского эликсира бессмертия оказалось плёвым делом. Поначалу процесс шёл очень бодро, а сейчас возникла пауза: академики ищут сушёный язык Василиска и ресницы демона — так как без этих компонентов отвар не будет эффективен.

Источник

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред