Журналист-международник считает, что после разгрома на промежуточных выборах от Трампа отвернулись даже Вэнс и доноры, а верить в него продолжает только Путин.

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Трамп назвал Путина другом / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Benjamin D Applebaum, Architect of the Capitol

Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина считает, что новый пост Дональда Трампа о дружбе с Путиным - это прежде всего жест обиды на Вашингтон после разгрома на промежуточных выборах. Автор объясняет, почему от президента США отвернулись соратники и доноры и почему в своих бедах он должен винить таких друзей, как Путин, Нетаньяху, Орбан и Эрдоган. Публикуем его размышления.

То, что Путин для Трампа - друг, мы и так особо не сомневались. Но этот его пост, как мне кажется, говорит о другом.

После разгрома на промежуточных выборах Трампу очень горько и грустно. От него отвернулся весь истеблишмент, даже собственный вице-президент Вэнс пишет посты о том, что политика Белого дома последних лет была ошибочной.

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Доноры и спонсоры республиканцев начинают роиться вокруг Рубио, полностью забыв о Трампе. Сам Рубио явно тяготится обществом начальника.

Демократы обещают устроить ему в Конгрессе экзекуцию и публикуют письма Эпштейна и Максвелл, где сказано, что "Трамп, конечно же, про девочек все знал".

На CBS выходит расследование о том, что Эпштейна в тюрьме, скорее всего, убили (а это было как раз на первом сроке Трампа).

Короче, соратники его бросили, пресса откровенно глумится и без остановки поливает его дерьмом, а оппоненты готовятся пустить на колбасу.

Единственный свет в окошке для Трампа - это Путин, который никогда его не осуждал, не критиковал и всегда в него верил - даже когда Трампа при Байдене чуть не посадили.

Этим постом президент США шлет Москве воздушный поцелуй и одновременно показывает средний палец Вашингтону. В общем, мотивация поступка Трампа понятна: он всех троллит от горькой обиды.

Вот чего он не понимает, так это того, что он оказался в нынешней ситуации ровно потому, что у него такие друзья, как Путин, Биби, Орбан и Эрдоган.

Спутался с компанией хулиганов - получи результат: экономика США в кризисе, фондовый рынок рушится, война Ирану проиграна, цены растут, сограждане его дружно ненавидят и считают дни до его ухода.

И даже его голубую мечту - огромный бальный зал у Белого дома - достроить явно не дадут и демонтируют сразу после его отставки.

Еще раз: если бы Трамп не занимался херней и дружил с Германией, Австралией, Канадой, как полагается президенту США, то все у него было бы хорошо.

Но нет, решил показать свою уникальность. Показал. Теперь придется за это платить.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трёх лет. Имеет украинские корни, предки родом из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет по специальности "арабист". С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 году переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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