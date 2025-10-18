Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и России

Россия протянет максимум до осени, дальше ее ждет истощение. Активные боевые действия могут остановиться в середине 2026 года.

Украине нужно наносить удары по Кремлю – это то, что способно выбить трон из-под Путина / Коллаж: Главред

Война в 2026 году будет носить тот же характер, что и в этом. Ничего существенно не изменится. Правда, возможно, те ракеты, которые мы производим, и те, которые мы получим от наших партнеров, ухудшат логистику противника, а, соответственно, ослабят возможности российских войск на линии фронта.

А так, мало что изменится, кроме цифры с 2025 на 2026. Да, мы масштабируем производство оружия, но россияне делают то же самое. Продолжается война на истощение. Однако никаких уникальных возможностей ни у одной из сторон в новом году не появится, и никакого нового оружия ни одна из сторон не получит. Поэтому, на мой взгляд, кардинальных изменений ждать не стоит.

Единственное, что мы можем сказать: во время одной из предыдущих встреч Трампа и Зеленского было анонсировано наступление наших Вооруженных сил, когда именно и на каких направлениях – не говорилось, и это хорошо.

Способны ли мы осуществлять наступательные действия? Скорее всего, способны. Но по этому поводу есть много вопросов, и главный из них – есть ли в этом смысл. Политический смысл точно есть, а военный – сложно сказать. Ведь на сегодняшний день мы точно не можем освободить все оккупированные территории военным путем, нам не хватит сил. Стоит ли идти в наступление, чтобы освободить какую-то часть? Это риторический вопрос. Сколько людей – столько и мнений.

Впрочем, думаю, что активные боевые действия могут приостановиться в середине 2026 года.

Хотя есть небольшая вероятность того, что перемирие будет достигнуто уже в нынешнем году. Но это возможно только в случае, если Украина проведет выборы президента и Верховной Рады в 2025-м. Речь не идет о том, что нам обязательно нужно сменить тех, кто у власти – речь вообще не об этом. Просто россияне уж очень хотят на этом сыграть и привести к власти в Украине человека с пророссийскими взглядами, а в Раду завести российскую "пятую колонну". Поэтому я думаю, что Россия в надежде на то, что в Киеве к власти придут нужные Москве люди, может согласиться на перемирие в 2025-м, чтобы дать нам возможность провести выборы.

Если же этот сценарий не реализуется в 2025 году, то летом следующего года Россию ждет истощение.

РФ протянет максимум до осени 2026-го, а дальше она будет заинтересована в приостановлении боевых действий путем достижения каких-то договоренностей. Ведь российская армия к тому времени будет измотана, и тогда неизбежно начнутся наши контрудары (а мы сможем нанести очень мощные контрудары). И вот, чтобы не допустить победы Украины и выдавливания российских войск с украинской территории силой, Россия заговорит о том, что она хочет мира и хочет со всеми обо всем договариваться. Но до середины 2026 года России хватит сил вести активные боевые действия.

Сегодня у России козырей нет вообще. Ни одного. Она пытается держаться за счет привлечения в свои войска большого количества наемников из Латинской Америки и не только. Это Москва может попытаться разыграть как козырь, потому что таким образом она уменьшает потери РФ, что помогает ей пока что избежать каких-то выступлений против власти.

А вот у Украины козыри есть. Прежде всего, речь идет о производстве ракет, которое мы масштабируем. Если мы будем производить около 200 ракет "Фламинго" в месяц, столько же "Нептунов" (а лучше больше), а также "Паляниці", "Трембіти", "Пекла", если мы будем производить хотя бы 500 крылатых ракет средней дальности в месяц, это будет нашей гарантией безопасности. А если мы начнем эти ракеты активно применять, желание продолжать войну с Украиной у россиян закончится довольно быстро.

При этом Украине необходимо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство. А вот бить по гражданскому населению, например, по Черемушкам, мы точно не будем – мы же, в отличии от россиян, не военные преступники.

Удары по Москве или каким-то символическим для России объектам вроде Керченского моста имели бы эмоциональный эффект. Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и тому подобного. Удар по Кремлю и его разрушение не имели бы особого военного значения, но прилет по Кремлю и мавзолею Ленина точно повлиял бы на россиян.

Поясню: мы уже уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но россиянам нормально – что-то где-то горит-полыхает, но разговоров об этом внутри РФ почти нет. А вот если бы рухнуло Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы начали задавать вопросы Путину. Именно это способно выбить трон из-под Путина.

Путин, как и любой диктатор, боится показать свою слабость – этого ему не простят. А разрушенный Кремль или Останкино однозначно будут проявлением слабости. Украине можно было бы на этом сыграть, по моему мнению.

Рано или поздно в России начнутся какие-то движения, хотя сейчас в это мало кто верит. Вспомните Советский Союз за полгода до его распада: никто и не думал, что он развалится. Сейчас точно так же нельзя сказать, что в России что-то назревает, но больше половины НПЗ РФ мы уничтожили, и там постепенно набирает обороты кризис. Пока что этот кризис не таких масштабов, которые способны вывести россиян на улицы. Впрочем, смена власти в России зависит не от народа, а от элит. Когда у элит начнутся серьезные финансовые проблемы из-за введенных санкций и сокращения доходов от продажи нефти и газа, они отреагируют.

Ситуация в России уже критическая, и до кризиса не так уж и далеко. Если этот процесс будет продолжаться, а Путин не развяжет еще какую-то войну против стран Балтии, отвлекая внимание российского населения от внутренних проблем, то вполне вероятно, что 2026-й станет годом кризиса власти в России.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке, специально для Главреда

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

