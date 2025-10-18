Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать внимание

Стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны, Россия начнет резко терять нефтяные доходы.

Разговоры в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский невозможно рассматривать в отрыве от главных переговоров мира - переговоров США-Китай, особенно на фоне нового витка тарифно-редкоземельного обострения, которое должно стартовать 30 октября.

1. На Аляске Путин сумел убедить Трампа, что можно вести переговоры до прекращения огня. Только изменение этой формулы важно для понимания дальнейших изменений Думаю, формула: "сначала мир, а потом переговоры" - это главный вопрос переговоров Трамп-Зеленский. Ее поддержка или не поддержка - главный ответ на вопрос возможен ли мир в ближайшее время, хотя бы теоретически.

2. Стратегия Трампа заключается в запугивании России, что в случае не прекращения войны, Россия начнет резко терять нефтяные доходы. При этом, Томагавки остаются главной страшилкой Вашингтона: если Россия не прекращает войну, "украинские Томагавки" разбивают нефтеперевалку на Балтике.

3. Стратегия Путина также более-менее понятна - он тянет время и продолжает предлагать Трампу мифическую добычу редкоземель в России. Параллельно, Путин, имеет свои страшилки: он демонстрирует, что активно готовится к мобилизации. И демонстрирует, что может ударить по Европе. Его цель обменять спокойствие НАТО на Украину. Наша задача - не допустить этого.

4. Главная красная линия Путина сейчас - Донбасс. Остановить войну без контроля над Донбассом он может только под страхом за свою жизнь.

5. Встреча в Будапеште (будет она или не будет, сейчас не имеет значения) - это двойная игра Трампа. С одной стороны он поддерживает Орбана перед апрельскими выборами-2026. Но главная цель - получить определенный переговорный "плацдарм" перед переговорами с Китаем. Россия не может быть 100% сателлитом Китая в этот момент. В идеале, Трамп хотел бы получить хоть какой-то вариант мира. Не получится, тогда важна программа минимум - - не допустить совместной позиции РФ и Китая. Хотя, как по мне, здесь американцы явно переоценивают роль Москвы в современной мировой истории.

Ну а что касается мира, то его вероятность довольно низкая. Хотя и больше нуля.

