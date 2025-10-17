Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?

Главный вопрос — какова будет цена для Украины.

Трамп, объявивший о намерении провести ещё одну личную встречу с Путиным, посеял сомнения в последовательности своей политики в отношении Украины. Дополнительное беспокойство вызвали и его слова о том, что ракеты Tomahawk "нужны самим Штатам".

Сегодня вечером запланирована встреча Трампа с Владимиром Зеленским. От её исхода зависит многое. После заключения сделки между Израилем и ХАМАСом Трамп, похоже, стремится закрепить за собой статус главного миротворца. И война России против Украины выглядит для этого удобной ареной.

Главный вопрос — какова будет цена для Украины. Потребует ли Трамп территориальных уступок, как того добивается Путин? Попробует ли склонить Зеленского к демонстративным жестам? Или, напротив, выслушает украинского лидера, изменит риторику и предложит новые образцы вооружений?

Пока же кажется, что стоит готовиться к негативному сценарию — тому, при котором от Украины всё же потребуют уступок.

