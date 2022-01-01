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Прогноз на 2022 год: начнет ли Россия "большую войну" и попытается ли захватить Киев

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

1 января 2022, 06:38

Россияне достаточно инновационные и успешные в войне, но в Украине Россия может увязнуть.

Присутствие американского эсминца в Черном море делает россиян более учтивыми и менее наглыми
Прибегнет ли Россия в 2022 году к широкомасштабному наступлению, будет зависеть от трех факторов / УНИАН

Интересы России в отношении Украины несовместимы с существованием украинского государства, а потому российско-украинский конфликт может длиться десятилетия. К тому же, у России есть не только свои собственные цели и интересы в отношении нашего государства, но и средства, чтобы пытаться навязать нам свое видение мира. Москва будет настойчиво пытаться убедить нас и мир, что Украина должна быть пророссийской буферной зоной. В понимании Кремля Украина ну никак не может быть независимой.

Поэтому исключать возможность эскалации боевых действий в 2022 году или расширение географии зоны конфликта на новые украинские территории нельзя. Это довольно реальный сценарий развития событий.

Прибегнет ли Россия в 2022 году к большей агрессии, в частности, к широкомасштабному наступлению, будет зависеть от трех факторов.

  • Во-первых – от воли украинского общества и украинского государства к сопротивлению. Если стремление противостоять России будет подавлено, Москва может либо навязать свою волю политически, либо прибегнуть к ограниченной операции, чтобы поставить точку и заставить Украину капитулировать. Но, к счастью, Вооруженные силы Украины в гораздо лучшем состоянии, чем в 2014 году, а, кроме того, есть большое количество добровольцев, которые воевали и имеют соответствующий опыт, есть гражданское общество и политическое руководство, которое не дает оснований сомневаться в том, что будет отдан приказ стрелять в ответ, защищая границу и государство.
  • Во-вторых – от наших партнеров по региону и того, что они смогут сделать, как смогут поддержать Украину во время войны. Сегодня мы видим их готовность помогать. В частности, Литва, маленькая страна по размеру, но входит в пятерку стран, которые вносят наибольший вклад в поддержку ВСУ и повышение нашей обороноспособности. Польша и Румыния также поддерживают Украину политически. Люблинский треугольник и другие форматы являются доказательством того, что эти страны осознают угрозы со стороны России, потому в политическом, экономическом и военном плане они нас поддерживают, но это не означает, что они будут воевать за нас.
  • В-третьих – от Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Для нас важна их поддержка и оружием, и разведданными, и другими средствами военного плана. Например, присутствие американского эсминца в Черном море делает россиян более учтивыми и менее наглыми. Поэтому, если будет "горячий" конфликт, присутствие американских кораблей и самолетов однозначно будет служить сдерживающим фактором.

Главным критерием, которым будет руководствоваться Россия, принимая решение о начале активных боевых действий против Украины, будет то, как она будет оценивать слабость Украины и Запада.

Если Россия прибегнет к масштабным военным действиям, Украина может существенно пострадать – она, возможно, потеряет часть своих территорий и точно потеряет большое количество украинских граждан (и военных, и мирного населения). Но – Украина точно не потеряет свою государственность.

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Кроме того, сама Российская Федерация, решившись на подобную операцию, может подорваться и потерять свой статус растущей мощи. Это дорого будет ей стоить. Ведь в случае реализации такого сценария в Россию пойдут "двухсотые", что, несомненно, вызовет недовольство российского населения этой войной. Хотя, следует признать, по большому счету, российское население к войне почти готово.

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Успешные военные кампании России в Сирии и других странах показывают, что россияне очень инновационны в войне и довольно успешны. Они могут совершать довольно существенные вещи. Но в Украине Россия может увязнуть, что очень больно ударит по имиджу боеспособной, эффективной, новейшей российской армии. Не говоря уже о других политических последствиях, ведь, безусловно, будут санкции и дипломатическая изоляция, что очень ударит не только по руководству РФ, но и по каждому гражданину, который голосовал за "товарища" Путина.

Впрочем, в ближайшую неделю-две Россия может прибегнуть разве что к локальной операции "для телевидения", а не к масштабной операции с целью захватить Киев. Все это будет зависеть от того, смогут ли россияне навязать Западу переговоры, в которых Запад согласится давить на Украину, чтобы заставить ее идти на уступки.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

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