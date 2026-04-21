Проблемы с мобилизацией в РФ: Денисенко объяснил новую задачу Путина

Россияне уже около полугода тестируют так называемую скрытую мобилизацию, и она, похоже, тоже пробуксовывает.

Путин и оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Мир внимательно следит за ходом войны России против Украины, где все большее значение приобретают людские ресурсы армий. На этом фоне появляются признаки замедления набора контрактников в российские войска, что может повлиять на дальнейший ход боевых действий. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует тенденции мобилизационной политики РФ и объясняет, почему Кремль может оказаться перед сложным выбором между новой мобилизацией и изменением стратегии войны. Публикуем ключевые мысли автора.

Россия не набирает примерно 200 контрактников ежедневно. Что это означает Около 1000 россиян ежедневно подписывают контракт. Год назад таких было примерно 1200. И если в январе еще было рано говорить об этом как о проблеме, сейчас можно сказать, что это становится системой.

Это говорит только о следующем:

1. Как и прогнозировалось — это произошло. Смертники заканчиваются. И дальше будет хуже.

2. ⁠Россияне уже около полугода тестируют так называемую скрытую мобилизацию, и она, похоже, также буксует. Почему, я не могу понять. Возможно, она была запущена в "лайт-режиме". А, возможно, она оказалась неэффективной. Думаю, ближайшие два месяца покажут, какая версия вернее.

3. ⁠Сейчас, накануне выборов, объявлять полноценную мобилизацию (одновременно 300! тысяч) нерационально (малореалистично). Особенно на фоне волнения из-за отключения интернета, снятия средств с банков в наличные и в целом негативного настроения россиян. Я остаюсь при мнении, что если до конца мая не будет объявлена мобилизация, ее нужно будет переносить уже на период после выборов.

Поэтому ситуация может развиваться по следующим сценариям. Прежде всего будет попытка запустить скрытую мобилизацию. Если результаты не удовлетворят Путина, то после сентябрьских выборов россияне должны будут либо объявить дополнительную мобилизацию, либо перевести войну в позиционную с всеми соответствующими последствиями.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

