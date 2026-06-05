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Письмо Зеленского Путину: Денисенко объяснил, к чему это приведет

Вадим Денисенко
5 июня 2026, 08:03
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Отсутствие лидера и идеи, а также отсутствие предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к "майданам".
Зеленский, Путин
Зеленский предложил Путину встретиться / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

На фоне новой волны украинских ударов по российской территории и все более заметных информационных противостояний между Киевом и Москвой вновь возникает вопрос о внутренних настроениях в России и их влиянии на ход войны. Журналист, историк и политический аналитик Вадим Денисенко анализирует, как последние события вокруг Петербургского международного экономического форума отразились на позициях Кремля, общественных настроениях россиян и перспективах дальнейшей эскалации. Подробнее об этих тенденциях — в колонке автора.

С информационной точки зрения, Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а на второй все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского. Но главное, как это повлияет на дальнейший ход войны?

1. Кинетическо-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидл- и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением.

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2. Следствием этой атаки уже является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции (впервые я об этом писал еще 30.03.26, ссылка будет в комментариях).

Но мы должны понимать, что переход в кухонную оппозицию вызван не только нашими ударами и остановкой продвижения россиян. Есть еще три внутренние причины: ухудшение жизни десятков миллионов россиян, утрата веры в то, что война остановится, и ощущение десятков миллионов россиян, что война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. И, наконец, отключение интернета.

3. И здесь мы подходим к очень важному моменту: впервые за время войны Путин вынужден обращаться прежде всего к своей аудитории. И он говорит этой аудитории о том, почему войну нельзя остановить. Отсюда истории о Старобельске. И отсюда, между прочим, то, что он впервые с 2021 года частично признал легитимность Зеленского.

4. При этом стоит обратить внимание на целевые аудитории, с которыми общаются Путин и Зеленский (письмо Зеленского, помимо украинской и международной аудитории, также адресовано россиянам). Так вот, Путин апеллирует прежде всего к двум российским аудиториям: к самому себе (главный посыл: я хочу продолжения войны) и к 21–23% ура-патриотов, которые хотят возвращения к парадигме: нас все боятся. Пассивное большинство (третья аудитория) — 62–64% — является фоновым для Путина. Зеленский, напротив, апеллирует прежде всего к пассивному большинству, а ура-патриоты для него — фон. Он также апеллирует к Путину, унижая его.

Главный посыл Путина — "Украина срывает переговоры". Уже сейчас можно сказать, что эта игра ему снова не удастся. Между прочим, этот посыл главный у Путина и для международной аудитории. И здесь тоже в это никто не верит. Поэтому он снова намекнул на ядерный удар, упомянув, что "Орешник" еще не применяли по-настоящему.

5. Но вернёмся к целевым аудиториям. Задача Путина на этом этапе несколько проще: во-первых, заткнуть (частично) рот ура-патриотам. И эту задачу, как он считает, сможет полностью выполнить осенью, когда после выборов закроет интернет. Спойлер: будет очень сложно, если Дуров действительно включится в эту игру. А пока он теряет время.

Что касается пассивного большинства, то он считает его несубъектным. И, отчасти, прав. Наша проблема в том, что мы апеллируем к малосубъектному большинству, у которого нет лидера и идеи. Проще говоря, мы не готовим революцию. Так же, как ее не готовит Запад. При этом есть лишь надежда на элиты, которые пока просто боятся.

6. Расширение географии ударов и появление перебоев с топливом во многих регионах РФ, что вполне реально в октябре-декабре 2026 года, безусловно увеличит количество недовольных. Но отсутствие лидера, идеи и нехватка предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к майданам.

7. Революцию нужно готовить. Приведу классический пример: в 20-х годах Союз решил инкорпорировать Компартию Китая в Гоминьдан, чтобы потом получить КНР. Это просто пример, если что.

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О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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