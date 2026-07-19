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Реформы не зависят от смены министра: Маркус призвал сохранить наработки Федорова

Валерий Маркус
19 июля 2026, 19:23
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Военнослужащий подчеркнул, что сплоченность команды важнее личных симпатий к её руководителю.
Реформы не зависят от смены министра: Маркус призвал сохранить наработки Федорова
Валерий Маркус: "Реформа - это не событие, а процесс, который должен пережить не одного министра" / коллаж Главред, фото Mil.gov.ua, УНИАН

На фоне кадровых перестановок в Министерстве обороны Украины вновь обострился вопрос преемственности реформ. Валерий Маркус, который тесно общался с командой министра Михаила Федорова, делится впечатлениями от сотрудничества и предостерегает от главной системной болезни - сброса наработок после смены руководства. По его мнению, именно непрерывность процессов, а не личность отдельного руководителя, определяет судьбу реформы. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

Я никогда не пересекался с министром Федоровым и не имею в отношении него никакой эмоциональной или профессиональной оценки. Но я неоднократно встречался и работал с людьми из его окружения. В том числе - в контексте недавно анонсированных реформ.

Если говорить в общих чертах, то меня радовало то, что я видел. Мне было очевидно, что эти люди - не просто функционеры на своих должностях. Их мотивировало развитие того, за что они отвечают. Не ради демонстрации процесса, а ради результата.

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Всегда, когда я оцениваю профессионализм руководителя, я смотрю не на него самого, а на команду, которую он собрал.

Конечно, есть моменты, которые я с удовольствием бы раскритиковал. Но в свете последних событий в этом уже нет ни смысла, ни пользы.

Главное, что я для себя отметил, - ощущение, что на этих людей можно положиться. Мне было спокойно от того, что происходило в МОУ.

А теперь о том, что беспокоит меня больше всего.

Наша хроническая болезнь - когда новая команда начинает с нуля. Не с того места, где остановилась предыдущая, а с чистого листа. Наработки не передаются, а обнуляются. Как будто опыт предшественников - это не актив, а мусор, который нужно выбросить.

Это роскошь, которой не может позволить себе ни одно государство. А государство в состоянии войны - тем более.

Реформа - это не событие. Это процесс, который должен пережить не одного министра. Если каждая смена руководства означает новый старт, мы будем вечно разгоняться и ни разу не тронемся с места.

Поэтому хочу верить, что Министерство обороны не просто не обесценит наработки этого года, но и продолжит их. Не потому, что чья-то команда была идеальной. А потому, что непрерывность - это то, без чего не бывает ни реформ, ни армии, ни государства.

Хочу верить...

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О личности: Валерий Маркус

Валерий Маркус - старший сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр в качестве разведчика. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

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