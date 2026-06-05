Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше

Исторические вопросы являются лишь предлогом, тогда как настоящая причина заключается в том, что Польша опасается усиления роли Украины в рамках ЕС.

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Между Украиной и Польшей разгорелся дипломатический скандал / Коллаж: Главред

Очередная волна дипломатической напряженности между Киевом и Варшавой вновь заставляет говорить о кризисе добрососедства. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук доказывает, что нынешние скандалы — это не случайность, а проявление длительной стратегической конкуренции двух крупнейших государств Восточной Европы. В своей колонке автор объясняет, почему польские элиты опасаются усиления роли Украины в ЕС и как экономический прагматизм Варшавы преобладает над солидарностью в сфере безопасности. Подробнее о рисках и будущем украинско-польских отношений — в материале.

Этот скандал возник не сам по себе. Это отражение системной политики в Польше, где существует довольно противоречивое отношение к Украине, к украинским политикам и к украинскому государству. И все это периодически проявляется в польской политике. Также влияние оказывает и фактор украинцев в Польше. Все это в комплексе и формирует нынешнюю сложную ситуацию. Поэтому этот скандал сам по себе является скорее симптомом, а не причиной. Причина заключается в том, что между Украиной и Польшей существуют достаточно серьезные давние противоречия, которые, по-видимому, значительно выходят за пределы сугубо исторических вопросов. Это касается также геополитической роли, которую каждая страна видит для себя в Восточной Европе.

То есть стратегически это еще и проявление определенной конкуренции, которую Польша видит со стороны Украины. Ведь Польша давно позиционирует себя как восточный щит Европы и главную державу региона, ориентированную на Запад. И здесь Украина со своим противостоянием России, новейшими технологиями, европейскими амбициями также претендует на важную роль. Поэтому, короче говоря, мой вывод таков: все это надолго. Независимо от того, кто будет возглавлять Украину или Польшу, эта тема будет периодически возникать снова.

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Очевидно, будут проблемы и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши. Причем все эти исторические вопросы будут использоваться как повод, тогда как реальная причина, на мой взгляд, будет заключаться в том, что Польша опасается усиления роли Украины в рамках ЕС. Например, того, что Украина будет претендовать на большую долю европейских субсидий.

Короче говоря, главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона. Потому что другие восточноевропейские государства значительно меньше. Даже среди стран ЕС это так. Ни Словакия, ни Чехия, ни Венгрия, ни даже Румыния. Хотя Румынию еще можно считать в определенной степени сопоставимой с Украиной и Польшей. Все остальные государства значительно меньше и играют принципиально иную геополитическую роль. Поэтому с Польшей нам будет непросто еще много лет.

Что касается практических последствий нынешнего обострения, то, насколько я понимаю, заявление по поводу Starlink и других подобных вопросов сделал вице-спикер польского Сейма, представляющий партию "Конфедерация". "Конфедерация" — это самая антиукраинская и одновременно самая пророссийская партия Польши. Поэтому такие заявления не являются чем-то удивительным. Но, насколько я понимаю, он напрямую на политику правительства не влияет.

Со стороны польского правительства также были критические заявления в адрес Украины, но пока они не выглядели слишком резкими. Здесь важно помнить, что Польша — парламентско-президентская республика, как и Украина. И премьер-министр там является самостоятельной политической фигурой, независимой от президента. На сегодняшний день правительство в Польше формируют политические силы, находящиеся в оппозиции к президенту. И пока каких-либо резких заявлений о принципиальном изменении политики в отношении Украины они не делали. Да, они говорят, что Украина действует неправильно в тех или иных вопросах, но о кардинальных изменениях речи не идет.

Нужно понимать и сложность внутренней польской политики. Правительственные партии сейчас находятся в непростой ситуации. С одной стороны, полностью поддержать президента означает усилить своего политического оппонента. С другой — если его не поддерживать, их сразу будут обвинять в том, что они недостаточно защищают польские интересы.

Поэтому, несмотря на все эти заявления, глобально каких-либо резких изменений пока не будет. Просто потому, что Польша прекрасно понимает риски и угрозы, которые для нее создает Россия. В то же время, повторюсь, на этапе евроинтеграции Украины эта тема будет периодически возвращаться.

Уже в середине июня могут быть открыты переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС. Теоретически нынешняя ситуация может повлиять на процесс, но пока не было заявлений о намерении блокировать открытие этих кластеров. История еще не завершена, поэтому будем смотреть, как будут развиваться события. Украина пока занимает достаточно спокойную и взвешенную позицию. В частности, обращение Андрея Сибиги было довольно позитивным и апеллировало к общим ценностям.

Я думаю, что на этом этапе ситуация может и не отразиться на переговорах о вступлении Украины в ЕС, но во время непосредственной ратификации членства проблемы со стороны Польши, скорее всего, возникнут. И, на мой взгляд, причина будет именно в конкуренции между Украиной и Польшей. Не случайно постоянно всплывает тема польских фермеров — это одно из проявлений опасений, что Украина после вступления в Евросоюз будет претендовать на значительную часть европейских субсидий и влияния в регионе.

С другими государствами, вероятно, таких масштабных трудностей не будет — там все будет зависеть от принятия политического решения. Но если говорить о других соседях Украины в Европейском Союзе, то традиционно сложной остается ситуация с Венгрией. Там постоянно звучат заявления о венгерском меньшинстве, хотя фактически речь идет о попытках давления на Украину под предлогом "защиты прав". В Будапеште, в частности, критикуют языковую политику Украины, хотя требования, которые иногда выдвигаются, выглядят абсурдными — вплоть до того, чтобы граждане Украины фактически не изучали украинский язык.

Не до конца понятной остается и ситуация в Румынии, где ожидаются выборы и возможные политические изменения. Также сохраняется фактор премьера Словакии Роберта Фицо, хотя в последнее время он значительно снизил градус заявлений в отношении Украины. То есть определенные проблемы потенциально могут возникать практически со всеми соседними государствами.

Впрочем, вряд ли это окажет определяющее влияние на общую позицию Европейского Союза в отношении Украины. Причина проста: восточноевропейские страны не формируют политику ЕС в одиночку. Большинство из них являются дотационными экономиками, тогда как ключевую роль играют крупные западноевропейские государства — прежде всего Германия. Именно их позиция будет решающей.

И здесь тоже не все однозначно. С одной стороны, Германия поддерживает Украину, но с другой — в Европе все чаще звучат сигналы о том, что вопрос вступления пока "не актуален". Поэтому ключевое значение будет иметь позиция крупных государств Западной Европы, а не отдельные конфликты между соседями в Восточной Европе.

К тому же, в самом регионе исторически существует большое количество взаимных претензий. Венгрия конфликтует почти со всеми соседями из-за вопросов меньшинств. В бывшей Югославии до сих пор остаются нерешенные территориальные споры — например, между Словенией и Хорватией. То есть в ЕС прекрасно понимают специфику Восточной Европы, где страны имеют долгую историю конфликтов и взаимных обид.

На этом фоне интеграция Украины выглядит даже проще, чем евроинтеграция Западных Балкан. Ведь там речь идет сразу о Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Косово, которое до сих пор не признает Сербия, а также о ряде других сложных противоречий. По сравнению с этим украинско-польские или украинско-венгерские конфликты выглядят значительно менее масштабными.

Поэтому нынешние споры с Польшей — точно не последние. Но в то же время ситуация может очень быстро меняться под влиянием факторов безопасности. Например, если Россия пойдет на новую эскалацию и попытается создать угрозу Сувалькскому коридору, который является стратегически важным для Польши и НАТО, то приоритеты Варшавы могут мгновенно измениться. В таком случае все нынешние споры с Украиной уйдут на второй план, потому что вопрос безопасности станет для Польши главным.

Мир сейчас меняется очень быстро, и прогнозировать развитие событий надолго вперед сложно. Польша может позволить себе жесткую политическую риторику, пока чувствует себя относительно защищенной благодаря НАТО и американскому военному присутствию. Но даже этот фактор сегодня уже не выглядит абсолютно стабильным и гарантированным.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук — политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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