Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террор

На фоне нападений на наших мирных жителей они придумывают истории, согласно которым Украина поступает так же, как Россия.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот

На фоне усиления российских информационных кампаний и регулярных атак на украинские города все острее становится вопрос противодействия дезинформации. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко анализирует, как Россия использует фейки о якобы наносимых Украиной ударах по гражданским лицам для оправдания собственных военных преступлений и формирования альтернативной картины событий. Автор объясняет механизмы такой пропаганды и ее цели. Публикуем его мысли на языке оригинала.

Россия все активнее лжет о том, что Украина "атакует гражданских", не предоставляя доказательств или придумывая истории о "детях в Старобельске". Чем больше наших удачных атак по их военным объектам, тем чаще появляется ложь.

Правда в том, что именно Россия атакует гражданских ракетами, ударными БПЛА и дронами постоянно, потому что ведет с нами также демографическую войну, целью которой является убийство людей и побуждение украинцев к переселению с территории Украины. Это происходит как в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Сумах, Чернигове, так и в Херсоне, Никополе, на Востоке, а также во время атак на Запад Украины. Они систематически убивают мирных жителей в маршрутках, в собственных квартирах, на улицах. Конечно, когда об этом говорят все, когда есть доказательства таких действий россиян, они начинают использовать главный инструмент своей пропаганды — создание параллельной реальности.

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И эту параллельную реальность они пытаются распространять через собственные инструменты пропаганды, чтобы размыть правду. На фоне атак на наших граждан они придумывают истории, согласно которым Украина действует так же, как Россия. И все это для того, чтобы оправдать собственный террор якобы "ответом на наши действия".

Из этой же оперы ложь о "убитых детях в Старобельске", хотя на самом деле там были уничтожены пилоты "Рубикона", которые убивали наших людей.

Так работает российская пропаганда, и это будет происходить всегда, пока существует режим Путина.

Эта ложь и параллельная реальность будут сеяться в инфопространстве.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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