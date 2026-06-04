Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террор

Андрей Коваленко
4 июня 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
На фоне нападений на наших мирных жителей они придумывают истории, согласно которым Украина поступает так же, как Россия.
путин, ракета
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот

На фоне усиления российских информационных кампаний и регулярных атак на украинские города все острее становится вопрос противодействия дезинформации. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко анализирует, как Россия использует фейки о якобы наносимых Украиной ударах по гражданским лицам для оправдания собственных военных преступлений и формирования альтернативной картины событий. Автор объясняет механизмы такой пропаганды и ее цели. Публикуем его мысли на языке оригинала.

Россия все активнее лжет о том, что Украина "атакует гражданских", не предоставляя доказательств или придумывая истории о "детях в Старобельске". Чем больше наших удачных атак по их военным объектам, тем чаще появляется ложь.

Правда в том, что именно Россия атакует гражданских ракетами, ударными БПЛА и дронами постоянно, потому что ведет с нами также демографическую войну, целью которой является убийство людей и побуждение украинцев к переселению с территории Украины. Это происходит как в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Сумах, Чернигове, так и в Херсоне, Никополе, на Востоке, а также во время атак на Запад Украины. Они систематически убивают мирных жителей в маршрутках, в собственных квартирах, на улицах. Конечно, когда об этом говорят все, когда есть доказательства таких действий россиян, они начинают использовать главный инструмент своей пропаганды — создание параллельной реальности.

видео дня

И эту параллельную реальность они пытаются распространять через собственные инструменты пропаганды, чтобы размыть правду. На фоне атак на наших граждан они придумывают истории, согласно которым Украина действует так же, как Россия. И все это для того, чтобы оправдать собственный террор якобы "ответом на наши действия".

Из этой же оперы ложь о "убитых детях в Старобельске", хотя на самом деле там были уничтожены пилоты "Рубикона", которые убивали наших людей.

Так работает российская пропаганда, и это будет происходить всегда, пока существует режим Путина.

Эта ложь и параллельная реальность будут сеяться в инфопространстве.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:56Война
Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:43Синоптик
"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

17:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Последние новости

20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

19:20

Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

19:10

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террормнение

19:02

"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

Реклама
18:47

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

18:30

Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокусВидео

18:21

Пара купила церковь и наткнулась на тайну, которую не может разгадатьВидео

18:11

Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

18:11

Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

18:06

Тариф на проезд в Черкассах резко вырастет — сколько придется платить

18:02

"Сердце успокоилось": Никитин раскрыл, почему до сих пор не развелся с Горбачевой

17:51

Подарки с последствиями: какие предметы нельзя отдавать из дома

17:42

Обещали выезд из Украины за $15 тысяч: на Львовщине задержали экс-депутата с сыномФото

17:31

"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

17:28

Хозяйка выпустила собаку посреди ночи, а потом поняла свою ошибкуВидео

Реклама
17:24

Строгие запреты в праздник 5 июня: почему нельзя стирать в этот день

17:21

Модная вещь из 90-х возвращается на пик популярности: тренды лета 2026Видео

17:21

Пауки и насекомые навсегда забудут дорогу к дому: что нужно сделать

16:55

Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

16:53

Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

16:45

Моряки и туристы замерли, когда заметили тень "Титаника" в водеВидео

16:45

Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка: "Делали операцию"

16:28

Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

16:27

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

16:12

Гривня сильно упала: новый курс валют на 5 июня

15:54

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Козерогу - усердие, Девам - путь

15:48

"Если он хочет дожить до пенсии": у Зеленского жестко обратились к Лукашенко

15:45

Сын президента: Мадонна назвала своего самого лучшего любовника

15:35

Звездная пара аистов Грицик и Одарка покинули своих птенцов - что произошло

15:30

Путинистка Долина взбесила россиян наглым заявлением

15:28

Как сказать по-украински "сковородка" — правильный ответ знают не всеВидео

15:25

Что произойдет, если установить на авто шины с разным рисунком: знают единицыВидео

15:22

Капсулы или жидкое средство: в чем ошибаются миллионы людей

15:19

"За брата распинают": Лорак в панике из-за жесткой отмены в РФ

14:55

Цены внезапно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

Реклама
14:38

Дроны "поймали" российский корабль в Крыму: "Мадяр" показал видео удараВидео

14:15

Соседи не знали, что за закрытой дверью годами происходило немыслимоеВидео

14:13

"Маленькое чудо среди дыма": пожарные спасли двух оленят из огненной ловушкиФото

14:00

Несколько секунд и получится шедевр: женщина поразила сеть лайфхаком с теркой

13:50

Путин хочет "вырубить" интернет в РФ: социолог раскрыл страх кремлевского лидераВидео

13:50

Меган Маркл показала рыжеволосую красавицу-дочь: "Девочка нашей мечты"

13:48

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего

13:35

Киркоров приписал себе победу на Евровидении: победительница жестко отреагировала

13:19

Нафтогаз Корецкого: прибыль упала в шесть раз, счета ТКЭ блокируют, а кадровые решения вызывают вопросы

13:16

Wi-Fi роутер способен удивить своей скоростью после простой процедуры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять