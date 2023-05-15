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Пригожин хочет бежать из России

Александр Кочетков
15 мая 2023, 06:05
225
Пригожин хочет покинуть Россию под серьезным предлогом, спрятаться где-то в Африке, а потом снова вернуться к публичной деятельности, когда в России все немного утихнет.
Кочетков, Пригожин
Пригожин хочет снять с себя ответственность за провалы на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что надо понимать о Пригожине? Он - бывший зэк, причем по очень серьезным статьям. То есть не уклонение от неуплаты налогов, а разбой, ограбление, дела, связанные с наркотиками. Для таких людей даже в России фактически была прикрыта публичная деятельность. Люди с криминальным прошлым остаются очень влиятельными, могут быть очень богатыми, но даже в России, полукриминальном государстве, им нельзя было приходить в публичную сферу, становиться политиком и все такое. Война для таких как Пригожин и для него лично открыла эту дверь к публичности. Он от этого просто неистовствует – ему очень нравится быть публичным лицом, не из-за чьей-то спины что-то решать, а непосредственно выходить в эфир, чтобы все это обсуждали. То есть присутствует определенный нарциссизм, принимая во внимание то, что он зек и для него это было раньше невозможно.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Соответственно, он переходит черту и говорит много того, о чем, вероятно, впоследствии пожалеет, если ему не удастся сделать то, что хочет. А он хочет снять с себя ответственность за провалы на фронте. Сейчас Пригожин четко выбрал линию "мне не дают" – не дают снарядов, боеприпасов, а так бы мы, мол, уже бы давно взяли Львов. Виноваты все вокруг него - Шойгу, Герасимов, сейчас у него "соседи" на фронте, 72 бригада (72 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. - Главред) покинула позиции. Поэтому, мол, мы вынуждены тоже уйти, но это не мы проигрываем украинцам, а все остальные, которые нам сознательно или бессознательно мешают.

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На самом деле Пригожин хочет бежать из России. Потому что у него, как у зека, хорошо развита "чуйка", и он понимает, что вокруг него уже становится горячо, ведь он наговорил лишнего. Поэтому он хочет спрятаться где-нибудь в Судане. Там очень интересная ситуация, потому что там продолжаются военные противостояния между регулярной армией и бывшим "ополчением". Наемники ЧВК "Вагнер" могут войти в тот конфликт, и Пригожин, кроме платы за это, может получить убежище и на время перебраться туда. А там его достать будет значительно труднее.

Путин действительно очень обидчив и мстителен. Он забывает о собственных обещаниях, но не о том, что кто-то его обидел. Поэтому Пригожин хочет покинуть Россию под серьезным предлогом, спрятаться где-то в Африке, а потом снова вернуться к публичной деятельности, когда в России все немного утихнет.

Александр Кочетков, специально для Главреда

Евгений Пригожин Александр Кочетков
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